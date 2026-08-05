Жан-Филип Гбамен: Готови сме за Макаби и вярваме в силите си

Защитникът на ЦСКА Жан-Филип Гбамен демонстрира увереност преди първия двубой срещу Макаби (Тел Авив) от третия квалификационен кръг на Лига Европа. Котдивоарецът застана редом до старши треньора Христо Янев на официалната пресконференция в Батуми и заяви, че „червените“ са напълно готови за предстоящото предизвикателство.

Гбамен призна, че адаптацията му в отбора е преминала изключително лесно благодарение на отношението на съотборниците му.

"Чувствам се много добре. Всички момчета ме приеха по възможно най-добрия начин и това ми помогна бързо да се адаптирам“, сподели той.

Бранителят подчерта, че добрата организация в защита ще бъде от ключово значение срещу силния израелски съперник.

"Трябва да се защитаваме много умело и да бъдем достатъчно организирани. Ако постигнем добър резултат, това ще ни помогне много преди реванша. Ще се изправим срещу силен отбор, но и ние сме силни“, заяви Гбамен.

Той допълни, че схемата на игра няма да бъде решаващ фактор, тъй като футболистите на ЦСКА са подготвени да се адаптират към различни тактически варианти.