Жан-Филип Гбамен: Готови сме за Макаби и вярваме в силите си

Новото попълнение на ЦСКА е убедено, че дисциплината в защита и добрата организация ще бъдат ключът към положителен резултат в първия мач срещу израелския тим
Защитникът на ЦСКА Жан-Филип Гбамен демонстрира увереност преди първия двубой срещу Макаби (Тел Авив) от третия квалификационен кръг на Лига Европа. Котдивоарецът застана редом до старши треньора Христо Янев на официалната пресконференция в Батуми и заяви, че „червените“ са напълно готови за предстоящото предизвикателство.
Гбамен призна, че адаптацията му в отбора е преминала изключително лесно благодарение на отношението на съотборниците му.
"Чувствам се много добре. Всички момчета ме приеха по възможно най-добрия начин и това ми помогна бързо да се адаптирам“, сподели той.
Бранителят подчерта, че добрата организация в защита ще бъде от ключово значение срещу силния израелски съперник.
"Трябва да се защитаваме много умело и да бъдем достатъчно организирани. Ако постигнем добър резултат, това ще ни помогне много преди реванша. Ще се изправим срещу силен отбор, но и ние сме силни“, заяви Гбамен.
Той допълни, че схемата на игра няма да бъде решаващ фактор, тъй като футболистите на ЦСКА са подготвени да се адаптират към различни тактически варианти.
"Няма никакво значение схемата, в която играем. Ние сме професионалисти и сме свикнали да играем на различни позиции. Анализирахме съперника, готови сме и знаем какво трябва да направим“, каза още защитникът преди сблъсъка с Макаби Тел Авив.