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Звездата на Макаби (Тел Авив) Рой Ревиво няма да играе срещу ЦСКА в квалификацията на Лига Европа

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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Чете се за: 01:35 мин.
Спорт
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Левият бранител е пред трансфер и е пожелал да не бъде включван в групата за двубоя срещу "червените" в Батуми утре вечер от 19:00 часа българско време

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Звездата на Макаби (Тел Авив) и израелски футболен национал Рой Ревиво няма да играе срещу ЦСКА в първия мач от третия кръг на квалификациите на Лига Европа, съобщават местните медии.

Левият бранител е пред трансфер и е пожелал да не бъде включван в групата за двубоя срещу "червените" в Батуми утре вечер от 19:00 часа българско време и няма да пътува днес с израелския отбор за Батуми. Очаква се той да бъде заменен в стартовия състав от Шахар Росен.

Изданието ОNE съобщава, че в Макаби е получена оферта за Ревиво от неназован испански клуб на стойност 2.5 милиона евро и допълнителни бонуси за представяне, но от управата на носителя на купата на Израел искат сума по-близка до 4 милиона евро, бонуси и 30 процента от бъдещ трансфер, както и отказ на играча от дължимите му 15 процента от трансферната цена. Сериозен интерес към левия бек има и от отбори от Португалия, Германия и Италия.

Sport 5 пък пише за предложение от 3 милиона евро от Испания за Ревиво, но то е отхвърлено от Макаби, като преговорите продължават.

През миналото лято Рой Ревиво беше близо до преминаване в датския гранд ФК Копенхаген, но сделката тогава пропадна по финансови причини.

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#Рой Ревиво

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