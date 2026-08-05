Звездата на Макаби (Тел Авив) Рой Ревиво няма да играе срещу ЦСКА в квалификацията на Лига Европа

Звездата на Макаби (Тел Авив) и израелски футболен национал Рой Ревиво няма да играе срещу ЦСКА в първия мач от третия кръг на квалификациите на Лига Европа, съобщават местните медии.

Левият бранител е пред трансфер и е пожелал да не бъде включван в групата за двубоя срещу "червените" в Батуми утре вечер от 19:00 часа българско време и няма да пътува днес с израелския отбор за Батуми. Очаква се той да бъде заменен в стартовия състав от Шахар Росен.

Изданието ОNE съобщава, че в Макаби е получена оферта за Ревиво от неназован испански клуб на стойност 2.5 милиона евро и допълнителни бонуси за представяне, но от управата на носителя на купата на Израел искат сума по-близка до 4 милиона евро, бонуси и 30 процента от бъдещ трансфер, както и отказ на играча от дължимите му 15 процента от трансферната цена. Сериозен интерес към левия бек има и от отбори от Португалия, Германия и Италия.

Sport 5 пък пише за предложение от 3 милиона евро от Испания за Ревиво, но то е отхвърлено от Макаби, като преговорите продължават.

През миналото лято Рой Ревиво беше близо до преминаване в датския гранд ФК Копенхаген, но сделката тогава пропадна по финансови причини.