Макаби Тел Авив без публика срещу ЦСКА след наказание от УЕФА

Съперникът на ЦСКА в третия квалификационен кръг на Лига Европа – Макаби Тел Авив, ще бъде лишен от подкрепата на своите фенове в предстоящото домакинство срещу "червените“. Причината е наказание, наложено от УЕФА след срещата на израелския тим срещу Шериф Тираспол.

Дисциплинарната комисия на европейската футболна централа санкционира Макаби с глоба от 40 000 евро и постанови следващото домакинство на клуба в турнирите на УЕФА да се проведе при закрити врата. Именно това наказание ще важи за първия двубой срещу ЦСКА, който ще се играе в четвъртък на "Аджарабет Арена“ в Батуми, Грузия, от 19:00 часа българско време.

Санкцията е наложена заради използване на пиротехнически средства от привържениците на Макаби по време на реванша срещу Шериф Тираспол от втория квалификационен кръг на Лига Европа.

Към момента все още няма яснота дали феновете на ЦСКА ще получат разрешение да присъстват на трибуните в Батуми. Очаква се организаторите и УЕФА да излязат с допълнителна информация относно режима за гостуващите привърженици преди първия мач между двата отбора.







