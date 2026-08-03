Гръцко препятствие за ЦСКА, ако отстрани Макаби (Тел Авив)

Отборът на ЦСКА София може да срещне носителя на групата на Гърция ОФИ Крит, ако тимът на Христо Янев преодолее Макаби (Тел Авив) в третия кръг на квалификациите за Лига Европа. Това отреди жребият, който се тегли днес в централата на УЕФА.

„Червените“ евентуално ще гостуват в първия двубой в Гърция на 20 август и ще бъдат домакините на Националния стадион „Васил Левски“ седмица по-късно.

ОФИ Крит не е започнал първенството на Гърция, а му предстои да играе финал за Суперкупата на Гърция срещу шампиона АЕК (Атина), който е евентуален съперник на Левски в плейофите на Шампионската лига.