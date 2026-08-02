ЦСКА премина по трудния път срещу Дунав

ЦСКА продължава да набира скорост в Първа лига и направи нов верен ход. Съставът на Христо Янев сломи Дунав Русе с 2:1 в мач от третия кръг, който се изигра на Националния стадион Васил Левски.

"Армейците" срещнаха известни трудности срещу футболистите на Емануил Луканов, тъй като се нуждаеха от обрат и силно второ полувреме, за да изкопчат успеха. За "червените" се разписаха Жоел Цварц и Факундо Родригес, докато в автор на попадението за русенци се превърна Радослав Апостолов. Така тимът от Борисовата градина изкова втора поредна победа в родния елит и остави "драконите" с празни ръце, нанасяйки им трета поредна загуба.

Столичани се изкачиха до четвъртото място във временното класиране със 7 точки, а новакът в шампионата се намира на последното 14-то място и все още не знае какво е точка. На 9 август (неделя) ЦСКА ще срещне Септември, докато Дунав ще приеме Арда ден по-рано. Преди това "армейците" ще спорят с Макаби Тел Авив в първия мач от третия квалификационен кръг в Лига Европа на 6-и в Батуми.

Домакините започнаха да поглеждат към вратата на своите съперници още от началните минути. Първата такава дойде в 5-та минута, когато Лео Перейра получи пред границата на наказателното поле, влезе навътре и шутира, като топката мина покрай лявата греда.

Гостите обаче бяха тези, които първо се радваха. В 9-та минута именно Перейра се превърна в грешник, а топката се озова в Радослав Апостолов. Той не се поколеба и стреля от 25 метра, за да прониже Фьодор Лапоухов.

В 17-та минута „червените“ стигнаха до изравнителното попадение. Мохамед Брахими овладя топката и навлезе в наказателното поле, а впоследствие майсторски прехвърли Китанов. Пасът достигна до Жоел Цварц, който на празна врата не сбърка.

В 22-та минута тимът от Борисовата градина отново бе близо до гол. Цварц отклони за главата на Петко Панайотов, но Китанов се намеси в точното време и спаси топката на голлинията.

Постепенно опасните атаки се оказаха мираж, а последната такава дойде в 40-та минута след неуспешен удар извън наказателното поле на Ето‘о.

В 55-та минута Йоанис опита удар близко по тревата, но той удари гредата, а при неговия удар имаше и лек рикошет.

Домакините все повече владееха топката и продължиха да търсят попадение. В 74-та минута Стефано Сенси стреля извън наказателното поле, но Китанов не трепна и в този момент, запазвайки резултата непроменен. Минута по-късно и Питас се озова на чудесна позиция, отправяйки шут, при който вратарят на русенци за пореден път прояви рефлекс и не допусна попадение.

„Армейците“ стигнаха до така желания обрат в 79-та минута. Факундо Родригес получи топката и след мощен снаряд, дошъл от ъгъла на наказателното поле, не остави шансове на Китанов, пращайки топката във вратата му.

В 88-та минута Китанов спаси отбора от Русе, хващайки удар на Ето‘о.