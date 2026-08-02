БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

ЦСКА премина по трудния път срещу Дунав

bnt avatar logo от Веселин Михайлов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 03:57 мин.
Спорт
Запази

Обрат изстреля "армейците" до нов верен ход в Първа лига.

ЦСКА премина по трудния път срещу Дунав
Снимка: startphoto.bg
Слушай новината

ЦСКА продължава да набира скорост в Първа лига и направи нов верен ход. Съставът на Христо Янев сломи Дунав Русе с 2:1 в мач от третия кръг, който се изигра на Националния стадион Васил Левски.

"Армейците" срещнаха известни трудности срещу футболистите на Емануил Луканов, тъй като се нуждаеха от обрат и силно второ полувреме, за да изкопчат успеха. За "червените" се разписаха Жоел Цварц и Факундо Родригес, докато в автор на попадението за русенци се превърна Радослав Апостолов. Така тимът от Борисовата градина изкова втора поредна победа в родния елит и остави "драконите" с празни ръце, нанасяйки им трета поредна загуба.

Столичани се изкачиха до четвъртото място във временното класиране със 7 точки, а новакът в шампионата се намира на последното 14-то място и все още не знае какво е точка. На 9 август (неделя) ЦСКА ще срещне Септември, докато Дунав ще приеме Арда ден по-рано. Преди това "армейците" ще спорят с Макаби Тел Авив в първия мач от третия квалификационен кръг в Лига Европа на 6-и в Батуми.

Домакините започнаха да поглеждат към вратата на своите съперници още от началните минути. Първата такава дойде в 5-та минута, когато Лео Перейра получи пред границата на наказателното поле, влезе навътре и шутира, като топката мина покрай лявата греда.

Гостите обаче бяха тези, които първо се радваха. В 9-та минута именно Перейра се превърна в грешник, а топката се озова в Радослав Апостолов. Той не се поколеба и стреля от 25 метра, за да прониже Фьодор Лапоухов.

В 17-та минута „червените“ стигнаха до изравнителното попадение. Мохамед Брахими овладя топката и навлезе в наказателното поле, а впоследствие майсторски прехвърли Китанов. Пасът достигна до Жоел Цварц, който на празна врата не сбърка.

В 22-та минута тимът от Борисовата градина отново бе близо до гол. Цварц отклони за главата на Петко Панайотов, но Китанов се намеси в точното време и спаси топката на голлинията.

Постепенно опасните атаки се оказаха мираж, а последната такава дойде в 40-та минута след неуспешен удар извън наказателното поле на Ето‘о.

В 55-та минута Йоанис опита удар близко по тревата, но той удари гредата, а при неговия удар имаше и лек рикошет.

Домакините все повече владееха топката и продължиха да търсят попадение. В 74-та минута Стефано Сенси стреля извън наказателното поле, но Китанов не трепна и в този момент, запазвайки резултата непроменен. Минута по-късно и Питас се озова на чудесна позиция, отправяйки шут, при който вратарят на русенци за пореден път прояви рефлекс и не допусна попадение.

„Армейците“ стигнаха до така желания обрат в 79-та минута. Факундо Родригес получи топката и след мощен снаряд, дошъл от ъгъла на наказателното поле, не остави шансове на Китанов, пращайки топката във вратата му.

В 88-та минута Китанов спаси отбора от Русе, хващайки удар на Ето‘о.

Свързани статии:

Първа лига: ЦСКА - Дунав Русе (ГАЛЕРИЯ)
Първа лига: ЦСКА - Дунав Русе (ГАЛЕРИЯ)
Две поред за "армейците" в родния елит.
#Първа лига 2026/2027 #ПФК Дунав Русе #ПФК ЦСКА

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Тодор Кантарджиев: Ако 200 души са ухапани от комар, носещ вируса на Западнонилската треска, един развива тежко усложнение, засягащо мозъка
1
Тодор Кантарджиев: Ако 200 души са ухапани от комар, носещ вируса...
Жълт код за високи температури в 5 области утре
2
Жълт код за високи температури в 5 области утре
17-годишен младеж се бори за живота си след инцидент с електрическа тротинетка край Карлово
3
17-годишен младеж се бори за живота си след инцидент с електрическа...
20-годишен шофьор без книжка загина при катастрофа край Бургас
4
20-годишен шофьор без книжка загина при катастрофа край Бургас
След бурята в Пловдив: Разчистването продължава, десетки са сигналите за изсъхнали дървета
5
След бурята в Пловдив: Разчистването продължава, десетки са...
Гледайте европейското първенство по плувни спортове по БНТ 3
6
Гледайте европейското първенство по плувни спортове по БНТ 3

Най-четени

МВР издирва Симона Пейчева във връзка с разследването за смъртта на бизнесмена от Банкя?
1
МВР издирва Симона Пейчева във връзка с разследването за смъртта на...
БНТ променя програмата си в памет на големия български диригент и композитор акад. Васил Казанджиев
2
БНТ променя програмата си в памет на големия български диригент и...
Атанас Русев по случая "Петрохан": Групата около Ивайло Калушев е била подготвена за усвояването на средства по ПВУ
3
Атанас Русев по случая "Петрохан": Групата около Ивайло...
38-годишен мъж изчезна във водите на язовир „Доспат“
4
38-годишен мъж изчезна във водите на язовир „Доспат“
България посреща чудотворната икона на Света Богородица – "Хавайска"
5
България посреща чудотворната икона на Света Богородица –...
Ива Михайлова: Полицаят, направил измерванията за експертизата на прокуратурата, няма необходимото образование
6
Ива Михайлова: Полицаят, направил измерванията за експертизата на...

Още от: Футбол

Емануил Луканов: Имам чувството, че играхме в Шампионска лига, Лига на конференциите и Лига Европа
Емануил Луканов: Имам чувството, че играхме в Шампионска лига, Лига на конференциите и Лига Европа
Христо Янев: Трябва да изглеждаме по съвсем различен начин Христо Янев: Трябва да изглеждаме по съвсем различен начин
Чете се за: 02:22 мин.
АЗ Алкмаар триумфира със Суперкупата на Нидерландия след разгром АЗ Алкмаар триумфира със Суперкупата на Нидерландия след разгром
Чете се за: 01:00 мин.
Първа лига: ЦСКА - Дунав Русе (ГАЛЕРИЯ) Първа лига: ЦСКА - Дунав Русе (ГАЛЕРИЯ)
Тодор Симов: Не съм виждал скоро друг отбор да доминира над Лудогорец Тодор Симов: Не съм виждал скоро друг отбор да доминира над Лудогорец
Чете се за: 02:47 мин.
Челси привлече Валентин Бароко Челси привлече Валентин Бароко
Чете се за: 01:05 мин.

Водещи новини

Заради нивото на Дунав: Може ли да има затруднения в работата на АЕЦ "Козлодуй"?
Заради нивото на Дунав: Може ли да има затруднения в работата на...
Чете се за: 03:32 мин.
У нас
В капана на безводието: Безпрецедентното спиране на АЕЦ: "Пакш" В капана на безводието: Безпрецедентното спиране на АЕЦ: "Пакш"
Чете се за: 03:27 мин.
По света
Европа ни предупреждава за нова вълна от фишинг атаки Европа ни предупреждава за нова вълна от фишинг атаки
Чете се за: 04:47 мин.
У нас
Българско участие в холивудски хит: Част от клипа към песента от филма "Одисея" е заснет в село Мирково Българско участие в холивудски хит: Част от клипа към песента от филма "Одисея" е заснет в село Мирково
Чете се за: 03:30 мин.
У нас
Двама души загинаха при сблъсък на два пожарни хеликоптера в Гърция
Чете се за: 01:00 мин.
По света
Работа на четири часа: Кой и как ще бъде засегнат от новите промени?
Чете се за: 03:35 мин.
У нас
След трагедията в Сеута: Испания спря мигрантския поток с водна...
Чете се за: 03:15 мин.
По света
Възможна ли е бърза сделка? - противоречиви твърдения от Вашингтон...
Чете се за: 00:37 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ