Емануил Луканов: Имам чувството, че играхме в Шампионска лига, Лига на конференциите и Лига Европа

Емануил Луканов направи интересно сравнение след третата поредна загуба на Дунав Русе в Първа лига. „Драконите“ отстъпиха срещу ЦСКА с 1:2 на Националния стадион „Васил Левски“. Наставникът на русенци, които в предишните два кръга се срещнаха с Левски и Лудогорец, сравни първите три мача в елита им с мачове от Шампионската лига, Лига Европа и Лигата на конференциите.

“Ние не взимаме нищо. Трудна програма. Вече трети двубой добре играем с трите най-силни отбори в България. Имах чувството, че играем в Шампионска лига, Лига Европа и Лигата на конференциите. Следващите мачове ще са по-трудни. Трябва да гоним точки, да побеждаваме. Добре играхме в защита, добре затваряме пространствата. Играхме срещу качествени отбори, пожелавам успех на ЦСКА в евротурнирите. Има силен и добър отбор", каза треньорът.

"Ние трябва да продължим да работим и да започнем да взимаме точки. Няма да е лесно, но не ни остава нищо друго освен да работим. Получи се хубав мач за неутралния зрител. Вкарахме динамика и притеснение в ЦСКА, но получаваме по нелеп начин голове. Затворихме отляво, пробиха ни отдясно, малко усилия не ни стигна да блокираме удара при втория гол. Остава горчивина. Пожелавам си в другите мачове да подходим по същия начин и да имаме добър резултат", добави той.

Специалистът коментира и следващия мач на новака в елита, който ще бъде срещу Арда.

"Няма да е лесен следващия двубой. Идва Арда, който играе добре, има добри индивидуалности. Не трябва да постъпваме надменно. Трябва да подходим по нашия си начин - търпеливо и да търсим по-голяма конкретика. Трябва да развием по най-добрия начин контраатаките”, завърши Луканов.