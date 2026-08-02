Христо Янев: Трябва да изглеждаме по съвсем различен начин

Христо Янев отправи критики към играта на ЦСКА след втората поредна победа в Първа лига. „Червените“ надделяха над Дунав Русе с 2:1 на Националния стадион „Васил Левски“. Старши треньорът на „червените“ смята, че се нуждаят от промяна в игрово отношение, но обърна внимание и на емоционалното изразходване от последните дни.

„Много неща не ми харесаха. В трети пореден мач влизаме изключително лошо в мача. Правим много слабо първо полувреме. Това не може да продължава занапред, защото в някой мач няма да ни стигнат силите и да имаме късмета да обърнем мача“, започна той.

„Поздравявам моите футболисти, че успяха да обърнат мача. Изморени сме емоционално, физически и психически заради мача от четвъртък. Ние трябва да менажираме всичко и не е толкова лесно“, добави наставникът.

„Единствената причина, която виждаме в момента, са мачовете в Лига Европа и натоварената програма. Явно чисто емоционално много се изразходихме като отбор в мача в четвъртък. Отборът ни трябва да изглежда по различен начин. Трябва да изглеждаме така, както завършихме мача от самото начало. Аз трябва да направя така, че този тим да върви напред. Това може да се случи само, когато играем сериозно. Не казвам, че футболистите подхождат несериозно, но когато излязат на терена, липсва тази енергия“, коментира още специалистът.

Треньорът коментира и предстоящия първи мач срещу Макаби Тел Авив в третия кръг от квалификациите на Лига Европа.

„Знаем колко сериозен съперник е Макаби. Ние искаме да постигнем добър резултат и да зарадваме всички наши привърженици. Искрено съжалявам, че не се получават мачовете, които играем в България. Опитваме се да променим някои неща в движение“, завърши Янев.