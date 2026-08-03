Кирил Десподов остава извън сметките на ПАОК и за мача с Андерлехт

Капитанът на националния отбор на България Кирил Десподов няма да бъде на разположение на ПАОК за първия мач срещу Андерлехт от третия квалификационен кръг на Лига Европа. Това съобщават гръцките медии, според които българинът все още не е напълно възстановен от контузията си.

Атакуващият халф се възстановява след операция на пръста на крака, която претърпя на 4 май.

По време на подготвителния лагер на ПАОК в Нидерландия българският национал вече започна тренировки с топка и за кратко се включи в заниманията на отбора. Впоследствие обаче, по препоръка на медицинския щаб, той продължи с физиотерапия, което забави завръщането му на терена. Първоначалните очаквания бяха Десподов да бъде готов за реванша срещу Динамо (Киев), но това не се случи.

В клуба остават оптимисти, че въпросът е единствено на време, преди българинът отново да бъде на разположение. За разлика от него обаче, ПАОК ще бъде лишен за по-дълъг период от услугите на Суалиу Мейте. Полузащитникът ще се подложи на операция на крака, след като консервативното лечение не е дало желания резултат.