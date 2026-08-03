БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Гледайте „В кадър“ документалния филм...
Чете се за: 00:30 мин.
Почина шофьорът, паднал с камион от мост на АМ...
Чете се за: 02:07 мин.
Откриха 4-годишното момче, изчезнало в района на...
Чете се за: 01:10 мин.
4-годишно момче се издирва, след като е изчезнало в...
Чете се за: 01:30 мин.
Проф. Даниел Вълчев: В предстоящите президентски избори...
Чете се за: 04:10 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Кирил Десподов остава извън сметките на ПАОК и за мача с Андерлехт

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:22 мин.
Спорт
Запази

Атакуващият халф се възстановява след операция на пръста на крака, която претърпя на 4 май.

паок раздели двама конкуренти кирил десподов българинът пропуска първата контрола тима
Снимка: БГНЕС
Слушай новината

Капитанът на националния отбор на България Кирил Десподов няма да бъде на разположение на ПАОК за първия мач срещу Андерлехт от третия квалификационен кръг на Лига Европа. Това съобщават гръцките медии, според които българинът все още не е напълно възстановен от контузията си.

Атакуващият халф се възстановява след операция на пръста на крака, която претърпя на 4 май.

По време на подготвителния лагер на ПАОК в Нидерландия българският национал вече започна тренировки с топка и за кратко се включи в заниманията на отбора. Впоследствие обаче, по препоръка на медицинския щаб, той продължи с физиотерапия, което забави завръщането му на терена. Първоначалните очаквания бяха Десподов да бъде готов за реванша срещу Динамо (Киев), но това не се случи.

В клуба остават оптимисти, че въпросът е единствено на време, преди българинът отново да бъде на разположение. За разлика от него обаче, ПАОК ще бъде лишен за по-дълъг период от услугите на Суалиу Мейте. Полузащитникът ще се подложи на операция на крака, след като консервативното лечение не е дало желания резултат.

#ФК ПАОК #Кирил Десподов

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Мащабна кибератака: Откраднаха личните данни на 31 000 юридически лица в Лихтенщайн
1
Мащабна кибератака: Откраднаха личните данни на 31 000 юридически...
Русия е ударила три кораба в Черно море, превозващи военно оборудване за Украйна
2
Русия е ударила три кораба в Черно море, превозващи военно...
Гледайте европейското първенство по плувни спортове по БНТ 3
3
Гледайте европейското първенство по плувни спортове по БНТ 3
Откриха 4-годишното момче, изчезнало в района на трънското село Радово
4
Откриха 4-годишното момче, изчезнало в района на трънското село Радово
Актрисата Наталия Дончева почина на 56-годишна възраст във Франция
5
Актрисата Наталия Дончева почина на 56-годишна възраст във Франция
Земетресение с магнитуд 5,6 по Рихтер разтърси Египет
6
Земетресение с магнитуд 5,6 по Рихтер разтърси Египет

Най-четени

МВР издирва Симона Пейчева във връзка с разследването за смъртта на бизнесмена от Банкя?
1
МВР издирва Симона Пейчева във връзка с разследването за смъртта на...
БНТ променя програмата си в памет на големия български диригент и композитор акад. Васил Казанджиев
2
БНТ променя програмата си в памет на големия български диригент и...
Атанас Русев по случая "Петрохан": Групата около Ивайло Калушев е била подготвена за усвояването на средства по ПВУ
3
Атанас Русев по случая "Петрохан": Групата около Ивайло...
38-годишен мъж изчезна във водите на язовир „Доспат“
4
38-годишен мъж изчезна във водите на язовир „Доспат“
Тодор Кантарджиев: Ако 200 души са ухапани от комар, носещ вируса на Западнонилската треска, един развива тежко усложнение, засягащо мозъка
5
Тодор Кантарджиев: Ако 200 души са ухапани от комар, носещ вируса...
България посреща чудотворната икона на Света Богородица – "Хавайска"
6
България посреща чудотворната икона на Света Богородица –...

Още от: Лига Европа

ЦСКА остана без подкрепата на своите фенове за визитата на Макаби Тел Авив
ЦСКА остана без подкрепата на своите фенове за визитата на Макаби Тел Авив
Макаби Тел Авив без публика срещу ЦСКА след наказание от УЕФА Макаби Тел Авив без публика срещу ЦСКА след наказание от УЕФА
Чете се за: 01:27 мин.
Благоприятен жребий за ЦСКА, ако отпадне от Лига Европа Благоприятен жребий за ЦСКА, ако отпадне от Лига Европа
Чете се за: 00:57 мин.
Левски срещу ПАОК или Андерлехт, ако отпадне от Шампионската лига Левски срещу ПАОК или Андерлехт, ако отпадне от Шампионската лига
Чете се за: 01:27 мин.
Гръцко препятствие за ЦСКА, ако отстрани Макаби (Тел Авив) Гръцко препятствие за ЦСКА, ако отстрани Макаби (Тел Авив)
Чете се за: 00:50 мин.
Определиха възможните съперници на българските отбори в европейските клубни турнири Определиха възможните съперници на българските отбори в европейските клубни турнири
Чете се за: 03:27 мин.

Водещи новини

Куче обезобрази 6-годишно дете в казанлъшкото село Кънчево
Куче обезобрази 6-годишно дете в казанлъшкото село Кънчево
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Почина шофьорът, паднал с камион от мост на АМ „Струма“ Почина шофьорът, паднал с камион от мост на АМ „Струма“
Чете се за: 02:07 мин.
У нас
В издирването на 4-годишното дете от трънското село Радово се включиха 80 души В издирването на 4-годишното дете от трънското село Радово се включиха 80 души
Чете се за: 03:00 мин.
У нас
Мерки срещу безводието на Дунав: В Румъния взривиха скала, за да работи АЕЦ „Черна вода“ Мерки срещу безводието на Дунав: В Румъния взривиха скала, за да работи АЕЦ „Черна вода“
Чете се за: 04:12 мин.
По света
Огнище на шарка в Благоевградско: Умъртвени са 220 животни в село...
Чете се за: 02:15 мин.
У нас
Пожарите в Европа и САЩ: Хиляди евакуирани, огънят остава извън...
Чете се за: 03:20 мин.
По света
Тежка катастрофа затвори главния път София – Варна, има загинал
Чете се за: 00:22 мин.
У нас
Военни в Румъния взривиха скално образувание в Дунав за увеличаване...
Чете се за: 03:12 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ