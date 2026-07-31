ЦСКА ще бъде поставен в жребия за плейофите в Лига Европа

ЦСКА има отличната възможност да бъде поставен в жребия за плейофите на Лига Европа, който ще се тегли в понеделник (3 август). "Червените" ползват коефициента на Макаби Тел Авив и ако отстранят гранда от Израел в третия кръг, ще имат преодолими съперници в последната стъпка към групите на турнира.

Сред възможните съперници са Апоел Беер Шева, който два пъти поред в последните години бе отстраняван от Левски, белгийският Сен Трюиден, Викингур от Исландия, турският Трабзонспор, ОФИ Хераклион от Гърция, Лилестрьом от Норвегия, арменският Арарат, Сабах от Азербайджан, Кауно Жалгирис от Литва и шведският Мялбо, като последните отбори трябва да преминат третия кръг на турнира.

Ако ЦСКА отпадне от Макаби обаче, няма да бъде поставен в плейяофите на Лигата на конференциите и съперникът може да бъде по-силен. Сред потенциалните противници са италианският Аталанта, Спортинг Брага от Португалия, нидерландският гранд Аякс, Фрайбург от Германия, Монако, датските Копенхаген и Мидтиланд, белгийските Андерлехт и Гент, Рапид Виена, Панатинайкос, Брайтън от Висшата лига, полските Ракув и Ягелония и други.