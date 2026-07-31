Макаби Тел Авив си уреди дуел с ЦСКА в Лига Европа

Най-популярният футболен отбор в Израел Макаби Тел Авив нямаше проблем да изпълни това, което се изискваше от него в четвъртък вечерта на стадион „Аджарабет“ в Батуми (Грузия) във втория мач от квалификациите за Лига Европа срещу Шериф Тираспол. Отборът на Кени Милър победи молдовския си съперник с 1:0, а след като влезе в мача с обещаващо предимство от първия мач 5:0, върви към два мача в третия кръг на турнира на УЕФА Лига Европа срещу българския ЦСКА (София).

Израелските отбори не могат да примат съперниците си в страната от съображения за сигурност, е решението на УЕФА, и те трябва да осигуряват неутрални терени. Така Макаби (Тел Авив) насрочва мачовете си в грузинското пристанище Батуми.

Първото полувреме мина в доста ниско темпо, но отборът от Тел Авив беше в абсолютен контрол. След многобройни разминавания около наказателното поле на Шериф, голът дойде от статично положение близо до флагчето за ъглов удар в 29-ата минута. Рой Ревиво изпрати прецизна топка към наказателното поле, противниковият нападател - Самба Кона си вкара автогол. Той удари леко с глава, а лошо излизане на вратаря Eмил Цъмбур позволи на топката да влезе в мрежата.

През втората част на играта темпото спадна напълно, изглеждаше, че и двата отбора вече са се примирили със съдбата на мача и нямаше заплаха за вратата до 80-ата минута. Единствено най-добрият футболист в мача Ревиво продължи да предоставя страхотни топки на съотборниците си, но те не успяха да се възползват от това, за да увеличат преднината си.

През миналия сезон тимът на Макаби (Тел Авив) успя да влезе в основната фаза на Лига Европа и сега „жълто-сините“ имат същите амбиции.

Към третия кръг на турнира Лига Европа продължават, освен ЦСКА и Макаби (Тел Авив), също така Андерлехт (Белгия), Храдец Кралове (Чехия), Ференцварош (Унгария), Бешикташ (Турция), ФК Пафос (Кипър), Бенфика (Лисабон), ПАОК (Солун), както и отпадналите от Шампионската лига още 12 отбора, които обаче в третия кръг са в свой поток.

Днес Пафос се нуждаеше от продължения, за да отстрани хърватския Хайдук (Сплит) с 4:0. В първата среща хърватите биха с 2:0, но днес кипърския състав успя да заличи преднината и след това вкара още два гола за крайния успех. Ференцварош пък остана с 10 души, но все пак стигна до 2:2 с нидерландския Твенте и продължава след успеха с 2:1 в първата среща. Бенфика пък разгроми Санкт Гален (Швейцария) с 5:0 с четири гола на Вангелис Павлидис и продължава напред въпреки поражението с 1:2 като гост преди седмица. Датският Мидтиланд също остана с 10 души, но нямаше сили и отстъпи с 0:2 на Бешикташ на свой терен, а преди това турците биха и у дома си с 1:0