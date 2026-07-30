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Мамутът от Ряхово влезе в музея

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Пламенка Тонева
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Чете се за: 02:47 мин.
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Костите, за които специалистите предполагат, че са останки от космат мамут, вече са транспортирани в Екомузея в Русе. Предстои те да бъдат почистени, консервирани и подробно обследвани, след като по-рано днес палеонтолозите приключиха работата си на терен.

Припомняме, че до ценната находка се стигна след драстичния спад на нивото на река Дунав в района на русенското село Ряхово.

Първоначалният оглед на мястото показва, че сред откритите фосили има долна челюст, бедрена кост, фрагменти от почти цял бивник и части от ребра. Именно те дават основание на специалистите да предполагат, че находката е от млад космат мамут.

Красимир Киров, експерт, Регионален исторически музей – Русе: „Към момента нямаме цял скелет, както повечето от хората очакват да видят. Но имаме и работна теория, предвид състоянието на самите находки, фосилните находки, че е възможно това животно да е живяло в някое блато. Категорично към момента имаме работна теория, че това са долна челюст на космат или вълнист мамут. Освен долната челюст намираме една бедрена кост, фрагменти от почти цял бивник и други от ребра.“

Според работната хипотеза на палеонтолозите костите са били донесени от течението на Дунав или от негови притоци – нещо, което не е необичайно за този участък на реката.

Красимир Киров, експерт, Регионален исторически музей – Русе: „Много е голяма вероятността. През годините сме намирали много такива находки – най-често отделни зъби и фрагменти, което подсказва именно това, че от горната част на течението са довлачени.“

След изваждането от речното дъно останките бяха транспортирани в Екомузея в Русе, където предстои в следващите дни да бъдат почистени и обследвани. Едва след това специалистите ще могат да дадат по-точна информация за възрастта и произхода на ценната находка.

#останки от мамут #мамут #Регионален исторически музей #Русе

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