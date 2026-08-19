В Националната кардиологична болница ще бъде дарена медицинска апаратура за нуждите на детските клиники, съобщиха от лечебното заведение. Церемонията по дарението ще бъде утре, 20 август, в 10.00 ч.

Апаратурата включва една докинг станция за инфузионни помпи с девет работни места, една докинг станция за инфузионни помпи с шест работни места, един ECG Holter Monitor, model C3w, както и специфичен кардиохирургичен инструментариум.

На 9 май 2026 г. в Националния дворец на културата се състоя благотворителен концерт, в който участваха сръбският изпълнител Мирослав Илич, певецът Яни Янков, както и най-талантливите млади акордеонисти на България и Сърбия - Тодор Тодоров и Неманя Павлович – Нецо, допълниха от болницата. Целта на инициативата беше чрез събраните средства да се закупи медицинска апаратура за детската кардиологична клиника в болницата. Концертът беше организиран от "Стар Ивент 1001" ЕООД.