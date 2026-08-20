Иван Демерджиев: Дойде времето българската прокуратура да покаже за кого работи

В Софийската градска прокуратура (СГП) е образувано следствено дело дали служители на ГДБОП не са превишили правомощията си при проверката на лице с имунитет. Разпитвани са служители. Ръководството на МВР стои зад всеки един служител, който проверява всеки сигнал безпристрастно, заявява министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев в позиция, изпратена до медиите.

В позицията си той посочва, че СГП е изискала и получила всички материали по преписката на Главна дирекция "Борба с организираната престъпност" (ГДБОП), по която се проверяват данните за платени огромни суми за частни полети на председател на партия и депутат. Преписката беше образувана по сигнал. Сега идва време да покаже дали вярва, че законът е еднакъв за всички. Надявам се на бързи действия по разследването. Надявам се, СГП да покаже, че търси справедливост, а не замитане под килимчето, заявява още вътрешният министър.

Твърдо вярвам, че проверките по сигнали трябва да се извършват съвестно и безпристрастно, независимо за кого се отнасят. Точно така действа ГДБОП в случая. За съжаление, към момента нямам големи основания за тези надежди, пише още Демерджиев.