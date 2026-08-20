Апелативният съд в Щип отказа на Ива Михайлова разрешение да се лекува у нас
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Снимка: БНТ
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Апелативният съд в Щип отказа на Ива Михайлова разрешение да се лекува.
Отхвърлена е жалбата на Михайлова срещу решението, с което основния съд в Кочани не разрешава на Ива да напуска града и да пътува до България.
В началото на месеца съдът в Кочани отново отказа на Ива Михайлова да се лекува в България. Казусът с младото момиче, което има и българско гражданство ви разказваме в поредица репортажи само по БНТ.