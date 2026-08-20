БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
6
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Крадците стигнаха твърде нависоко: Задигнаха табелата от...
Чете се за: 00:50 мин.
Апелативният съд в Щип отказа на Ива Михайлова разрешение...
Чете се за: 00:40 мин.
Прокуратурата разследва нарушения при изграждането на Лот...
Чете се за: 01:57 мин.
Схема за източване на средства във водния сектор –...
Чете се за: 02:22 мин.
Отвориха за къпане плаж "Изток" в Свети Влас...
Чете се за: 02:32 мин.
Среща на вицепремиера Иво Христов с кмета на Бургас:...
Чете се за: 03:12 мин.

ЗАПАЗЕНИ

В развитие

КАЗУСЪТ НА ИВА МИХАЙЛОВА ОТ КОЧАНИ

Апелативният съд в Щип отказа на Ива Михайлова разрешение да се лекува у нас

Иво Никодимов от Иво Никодимов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 00:40 мин.
Запази
репортаж бнт мвнр позиция ива михайлова кочани продължим оказваме подкрепа
Снимка: БНТ
Слушай новината

Апелативният съд в Щип отказа на Ива Михайлова разрешение да се лекува.

Отхвърлена е жалбата на Михайлова срещу решението, с което основния съд в Кочани не разрешава на Ива да напуска града и да пътува до България.

В началото на месеца съдът в Кочани отново отказа на Ива Михайлова да се лекува в България. Казусът с младото момиче, което има и българско гражданство ви разказваме в поредица репортажи само по БНТ.

#казусът с Ива Михайлова #случаят Ива Михайлова #Ива Михайлова #Щип #Апелативен съд

Водещи новини

Апелативният съд в Щип отказа на Ива Михайлова разрешение да се лекува у нас
Апелативният съд в Щип отказа на Ива Михайлова разрешение да се...
Чете се за: 00:40 мин.
По света
Премиерът Румен Радев проведе телефонен разговор с генералния секретар на НАТО Марк Рюте Премиерът Румен Радев проведе телефонен разговор с генералния секретар на НАТО Марк Рюте
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Иван Демерджиев: Дойде времето българската прокуратура да покаже за кого работи Иван Демерджиев: Дойде времето българската прокуратура да покаже за кого работи
Чете се за: 01:30 мин.
У нас
Крадците стигнаха твърде нависоко: Задигнаха табелата от метеорологичната станция на връх Мусала Крадците стигнаха твърде нависоко: Задигнаха табелата от метеорологичната станция на връх Мусала
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
Прокуратурата разследва нарушения при изграждането на Лот 4 на АМ...
Чете се за: 01:57 мин.
У нас
Среща на вицепремиера Иво Христов с кмета на Бургас: Държавата...
Чете се за: 03:12 мин.
Регионални
Схема за източване на средства във водния сектор – нанесени...
Чете се за: 02:22 мин.
У нас
18-годишният обвиняем за нападението над непалците в Пловдив остава...
Чете се за: 02:12 мин.
У нас
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ