Апелативният съд в Щип отказа на Ива Михайлова разрешение да се лекува у нас

Апелативният съд в Щип отказа на Ива Михайлова разрешение да се лекува.

Отхвърлена е жалбата на Михайлова срещу решението, с което основния съд в Кочани не разрешава на Ива да напуска града и да пътува до България.

В началото на месеца съдът в Кочани отново отказа на Ива Михайлова да се лекува в България. Казусът с младото момиче, което има и българско гражданство ви разказваме в поредица репортажи само по БНТ.