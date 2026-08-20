Премиерът Румен Радев проведе телефонен разговор с генералния секретар на НАТО Марк Рюте

Министър-председателят Румен Радев проведе днес телефонен разговор с генералния секретар на НАТО Марк Рюте. Двамата обсъдиха средата за сигурност в Европа с акцент върху евентуален риск от агресивни действия от страна на Иран, според твърдения в чуждестранни медии, съобщиха от правителствената пресслужба.

Марк Рюте лично потвърди пълната подкрепа и готовност на отбранителните сили и средства на НАТО в региона да реагират и неутрализират всяка заплаха към страните членки на НАТО. Готовността за надеждна защита бе доказана и с успешното прихващане неотдавна на балистични ракети към Турция.

Всяко нападение над страна-членка на НАТО ще се третира категорично като атака срещу Алианса с всички произтичащи от Северноатлантическия договор действия.