Валентин Илиев: Има причина да съм до скамейката

Валентин Илиев се присъедини към добрите думи за успеха на ЦСКА, който се класира за третия квалификационен кръг в квалификациите на Лига Европа. „Червените“ елиминираха Карабах с 5:4 след дузпи във втория мач от пресявките на Националния стадион „Васил Левски“. Новият спортен директор на „армейците“ отбеляза, че има причина да гледа мачовете от скамейката.

"Христо Янев работи добре, не само сега. Забелязал съм го от доста време, аз съм тук, за да му бъда от помощ. Със сигурност не сме затворили вратата за нови попълнения. Ако се появи футболист, който заслужава да бъде в ЦСКА, винаги сме отворени“, уточни той.

Един от новите ръководители на столичния тим не пожела да коментира присъствието си до резервната скамейка на отбора.

"Със сигурност има причина да гледам мача до скамейката, но предпочитам това да остане вътре в клуба, така сме решили и това е причината. По-важно е какво мога да правя за ЦСКА, така че да се развиваме. В ЦСКА видях нещо, което са ме възпитавали мен, когато бях футболист на клуба - отношение, колектив и дисциплина. Това винаги е било основата в ЦСКА. Играта на отбора - има си старши треньор, а аз само мога да поздравя отбора и щаба за това, което направиха“, заяви Илиев.