Христо Янев: Вярата е единственото нещо, което ми остана

Христо Янев не скри своите емоции след продължаването на ЦСКА в третия квалификационен кръг в Лига Европа. „Армейците“ оцеляха срещу Карабах в трилър с 5:4 след изпълнение на дузпи във втория мач от втория кръг, изигран на Националния стадион „Васил Левски“. Старши треньорът подходи философски, но не спести своите поздравления към щаба за свършената работа на „червените“.

„Тук не говорим само за мотивация, а и за тактическа грамотност на целия отбор. Поздравления и за целия щаб за работата, която свършиха през тези дни. Те разкриха как играе противника, как да се противопоставим, да изберем най-добрата тактика и не знам дали хората в България осъзнават колко голям клуб и отбор отстранихме. Победата е за всички в клуба и искам да кажа на феновете – продължавайте да вярвате в нас, защото имаме нужда от това“, започна той.

„Ако съпоставим нещата, срещу нас имаше треньор със 17 години опит и е побеждавал Челси, Бенфика. За нас е много важно да се разбере, че работата ни не е толкова лоша и трябва да си вярваме и да знаем, че е добро това, което правим, да се концентрираме върху нашия план за работа“, допълни наставникът.

„Вярата е единственото нещо, което ми остана. Понякога е губя, понякога се двоумя, но виждам, че отборът прави хубави неща и това трябва да го запазим. Никога не съм се чувствал отчаян, аз знам какво правя. Всеки ден ходя на работа с ясната нагласа да подобря отбора и да печелим трофеи, да играем в Европа, да даваме увереност на хората в клуба, да покажем на собственика, че работим в името на ЦСКА. И аз няма да се променя без значение кой какво си мисли. Ще ви кажа – никога няма да се променя, аз съм научен да се боря да давам всичко от себе си, давам го от първия ден в ЦСКА. И благодаря на тези, които ми вярват. А на другите – трябва да се доказваш всеки ден още и още“, обясни специалистът.

Относно следващия съперник, който ще бъде Макаби Тел Авив, както и евентуално влизане в групите на надпреварата, треньорът обясни.

„Дали можем да влезем в групите и да отстраним още един силен противник? Показахме, че сме много стойностен отбор. С Макаби Тел Авив ще се опитаме да го покажем“, отбеляза Янев.