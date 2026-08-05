ЦСКА пристигна в Батуми, където утре излиза срещу Макаби (Тел Авив)

Отборът на ЦСКА пристигна в Батуми, Грузия, където утре излиза срещу Макаби (Тел Авив) в първи двубой от третия квалификационен кръг на Лига Европа.

"Червените" вече са в грузинския град след полет продължил час и 50 минути.

Треньорът на ЦСКА Христо Янев ще даде пресконференция днес от 18:30 часа заедно с защитника Жан-Филип Гбамен.

От 19:00 ч. е официалната тренировка на футболистите на "Аджарабет Арена", като традиционно първите 15 минути от занимението са открити