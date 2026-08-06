Атанас Илиев: Пропуските няма да натежат

Атанас Илиев е на мнение, че нещата на ЦСКА 1948 са се получили в третия квалификационен кръг от Лигата на конференциите. Отборът от Бистрица направи равенство с Панатинайкос след 1:1 в първия мач, който се изигра на стадион „Спирос Луис“ в Атина. Нападателят смята, че тимът заслужено е създал толкова възможности и че те няма да натежат за реванша на българска земя.

"Треньорското ръководство ми гласува доверие и смятам, че в този мач го оправдах. Мисля, че нещата ни се получиха, изключение правят първите 15 минути, когато имаше домакински натиск“, каза той.

"След това играта се изравни и заслужено имахме толкова ситуации“, добави един от лидерите на тима.

"Не мисля, че пропуските ще натежат, ние играем добре, имахме ситуации и се надявам в другия мач да ги реализираме", завърши Илиев.