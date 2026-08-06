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Георги Русев: Дано не съжаляваме за пропуските

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Чете се за: 01:57 мин.
Спорт
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Трябва да се гордеем с лицето, което показахме, заяви голмайсторът на ЦСКА 1948.

Георги Русев: Дано не съжаляваме за пропуските
Снимка: ЦСКА 1948/ CSKA 1948/Facebook
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Георги Русев също не спести своите добри думи за играта, показана от ЦСКА 1948 в третия кръг от квалификациите на Лигата на конференциите. Българите стигнаха до равенство срещу Панатинайкос след 1:1 на стадион „Спирс Луис“. Нападателят се превърна в голмайстор за отбора от Бистрица, отбелязвайки изравнителното попадение през първото полувреме.

Българският национал стана вторият в българския лагер, който отчете многото пропуски от страна на тима.

"При попадението направихме добра атака от наша страна, топката ми дойде на удобна позиция и бях задължен да вкарам. Имах още една добра възможност, вратарят направи добро спасяване. Дано не съжаляваме за пропуските", започна той.

"Панатинайкос владееше повече топката, но ние създадохме доста ситуации пред неговата врата и можехме да отбележим още един гол. Не мисля, че има значение кой е фаворит или не. Гърцие са много класен отбор, но ние показахме едно стойностно лице и мисля, че трябва да се гордеем с него", каза още един от лидерите на участника в Първа лига

Освен това нападателят поздрави Левски и останалите български участници в евротурнирите.

"Искам да поздравя и Левски за невероятното му представяне до момента в Шампионската лига и му пожелавам да се класират. Пожелавам успех и на другия евроучастник утре. Надявам се и ние да се класираме напред. Ще направим всичко възможно.

"Поздравявам момчетата, вложихме много усилия. Ще гледаме да се подобряваме“, коментира Русев.

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#УЕФА Лига на конференциите 2026/27 #ПФК ЦСКА 1948 #Георги Русев

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