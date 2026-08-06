ПСЖ загуби от испанския втородивизионен Майорка в контрола

Пари Сен Жермен, който спечели за втори пореден път Шампионската лига преди малко повече от два месеца, загуби от испанския втородивизионен Майорка с 0:3 в първата си предсезонна контрола, играна в Палма де Майорка. Това става седмица преди финала за Суперкупата на Европа срещу английския Астън Вила.

Френският шампион бе лишен от много от националите си, като треньорът Луис Енрике заложи на много млад тим, а сред титулярите бяха 16-годишният Аксел Кукаба и 17-годишният Давид Боли, като сред тях бяха вратарят Матвей Сафонов и Хвича Кварацхелия.

Капитанът Маркиньос и португалците Жоао Невеш, Витиня и Нуно Мендеш не пътуваха за Испания. Световният шампион с Испания Фабиен Руис, мароканецът Ашраф Хакими и френските национали Брадли Баркола, Дезире Дуе, Усман Дембеле, Люка Ернандес и Уорън Заир-Емери ще се присъединят към тима в следващите дни.

ПСЖ започна добре в мача срещу Майорка, като удар на Ибрахим Мбайе срещна напречната греда, но след това Майорка откри резултата чрез Зито Лувумбо. Испанците направиха 2:0 преди почивката чрез Ян Вирхили.

Капитанът на Майорка Антонио Райло направи 3:0 с глава след изпълнение на корнер. В събота ПСЖ ще срещне Манчестър Юнайтед в Гьотеборг.

Следващата сряда тимът на Луис Енрике ще играе срещу Астън Вила в Залцбург, а след това ще се изправи срещу Ланс на 16 август за Трофея на шампионите във Франция. Тимът започна сезона в Лига 1 с домакинство на Рен на 23 август.