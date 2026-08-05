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Мохамед Салах пристигна в Турция, посрещнаха го стотици фенове

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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Чете се за: 01:45 мин.
Спорт
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Салах ще подпише договор с Трабзонспор за две години плюс една допълнително, като ще взима по 17 милиона евро на сезон според турските медии. 

Мохамед Салах пристигна в Турция, посрещнаха го стотици фенове
Снимка: БТА
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Египетската звезда Мохамед Салах пристигна днес в Истанбул, за да подпише договор с новия си клуб Трабзонспор.

34-годишният доскорошен футболист на Ливърпул кацна на летище "Ататюрк" в Истанбул по обяд и бе посрещнат от стотици фенове, изпаднали почти в делириум.

"Салах активиран", написаха по-рано от Трабзонспор в социалната мрежа X, като публикуваха снимки на играча на борда на частен самолет, облечен във фланелка на отбора.

Отборът от Трабзон се класира за квалификациите на Лига Европа и успя да уреди трансфера на Салах, който прекара последните девет години в Ливърпул, където спечели 9 трофея. Той трябва да премине медицински прегледи в Истанбул, преди да отлети за Трабзон.

Салах ще подпише договор с клуба за две години плюс една допълнително, като ще взима по 17 милиона евро на сезон според турските медии.

Трабзонспор е шампион на Турция от 2022 година е и единственият в страната, който е конкурент на грандовете от Истанбул Галатасарай, Фенербахче и Бешикташ.

Салах има статута на легенда в Египет с 68 гола в 121 мача за националния отбор на страна, с който достигна до осминафиналите на Световното първенство. В Ливърпул той има впечатляващия баланс от 257 гола и 123 асистенции в 442 срещи във всички турнири. Той спечели две шампионски титли и веднъж Шампионската лига с "червените".

#Трабзонспор #Мохамед Салах

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