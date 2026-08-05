Да те копират 50 години

Финалът на европейското първенство през 1976 може и все повече да избледнява в съзнанието на хората, но случилото се в самия му край едва ли някога ще изчезне от речника на анализатори, фенове и журналисти. Паненка! Дузпата, с която Чехословакия печели титлата, а авторът на изпълнението – Антонин Паненка – печели непреходна слава. Половин век по-късно е редно да припомним изпълнението. Всъщност – непросто да го припомним, а и да разкажем за други велики изпълнения в подобен стил. Или пък провали, които са отеквали толкова шумно, че дръзналите да изпълнят по този начин съжаляват горчиво и дълго след това.

Всички знаят що е то „паненка“. Но истината е, че малко хора знаят, че авантюристичният чех повтаря смелото си изпълнение на дузпа след години. Изминават три лета и Чехословакия играе срещу Франция в квалификационен мач за първенството на Стария континент. Домакините получават правото да изпълнят наказател удар през второто полувреме, стадионът е притихнал. Антонин отново взима топката, засилва се повече от солидно, само за да копне елегантно топката над плонжиралия вратар на „петлите“ Доминик Дропси. Гол! Екстравагантният начин на изпълнение на дузпа сработва отново и Паненка бележи отново. Чехите побеждават с 2:0, а година по-късно не успяват да защитят титлата си на Стария континент, но все пак се представят повече от достойно, финиширайки трети през 1980.

Минават доста години, преди отново да се заговори за „Паненка“. Краят на кариерата на Антонин Паненка – бащата на това коварно изпълнение от 11-те метра – логично временно кара хората да забравят за случилото се към края на 70-те. Не забравяйте, че Интернет тогава все още не съществува и видеоматериалите с по-различен и вълнуващ характер не се разпространявят със скоростта на светлината. В началото на 90-те фигури като Ерик Кантона, Джанлука Виали, Дуайт Йорк и Гари Линекер вкарват нестандартни дузпи с леко докосване до топката, но някак по-незначителният характер на срещите, в които са отбелязани подобни дузпи, ги лишава от вниманието, което биха получили днес. Идва обаче европейското първенство през 2000. Полуфинален дуел между Италия и Нидерландия, в който „лалетата“ пропускат две дузпи в редовното време и макар да играят и с човек повече в огромен процент от срещата, не успяват да пробият отбраната пред Франческо Толдо. Стига се до дузпи – там друг един Франческо – Тоти – бележи по неверотен начин! Халфът копва топката толкова леко, че на пръв поглед тя трудно може да стигне до вратата на домакините. Тя закачливо прескача Едвин ван дер Саар и навестява мрежата му. Паненка е преродена! И вече се използва окончателно като съществително, когато искаш да назовеш точно подобна дузпа.

След това вече има огромен брой документирани Паненки. Арсенал открива сезона на Непобедимите през 2003 с победа над Нюкасъл с 3:2 – мач, в който дузпа след елегантна целувка над топката реализира самият Тиери Анри. Елдер Пощига си позволява да изпълни така на ¼-финал на европейското първенство при победата на неговата Португалия срещу Англия. През 2006 има няколко подобни дузпи от популярни лица – Питър Крауч си навлича гнева на Свен Йоран Ериксон заради несериозното си изпълнение по време на подготовката за Мондиала в Германия. Високият нападател не успява да вкара от бялата точка при победата с 6:0 над Ямайка ... пращайки топката над вратата – нещо, което вероятно не очаквате да видите при една Паненка. Самият Мондиал обаче завършва по ирония на съдбата отново с дузпа, вдъхновена от достолепния чех Антонин. Великият Зинедин Зидан си позволява да бие така срещу Джанлуиджи Буфон на финала на Световното първенство, с което открива резултата в полза на Франция, макар че се нуждае от късмета, след като топката се удря в напречната греда и пада съвсем малко зад голлинията на италианците.

Мондиалът през 2010 също крие своите истории в тази насока – тогава Себастиян Абреу, който е известен с това, че държи рекорда за най-много отбори, в които е играл през кариерата си, изпълнява последната дузпа в прочутия ¼-финал между родината му Уругвай и Гана. Абреу е блестящ, а хладнокръвието му хвърля в скръб цяла Африка. Паненка за историята! Далеч нетолкова успешно се справя Ян Кърмогант. За негово щастие все пак сцената не е най-голямата в света на футбола, но е достатъчно съществена, за да се „снабди“ с гнева на всички в Лестър. По време на плейофа за влизане във Висшата лига Кардиф и „лисиците“ трябва да определят кой ще продължи към финала на Уембли. Нападателят изпълнява в стил Паненка и греши, което лишава Лестър от продължаване, макар те да са сторили невъзможното по-рано през вечерта и да са спечелили реванша срещу уелсците с 3:2 като гости.

През 2012 Андреа Пирло копира сънародника си Франческо Тоти – и отново е хирургически точен по време на ¼-финала на Европейското първенство срещу Англия. Гол номер 700 в кариерата на Лионел Меси и след Паненка, отбелязана пред празни трибуни на „Камп Ноу“ в ковид-времената. Адемола Лукман изпълни вероятно най-нескопосаната Паненка, която сте виждали, като попречи на неговия Фулъм да победи Уест Хем през 2020. За да бъде неуспехът му пълен – нигериецът стори това в последната секунда на лондонското дерби. На „Етихад“ Серхио Агуеро е изпускал дузпа в този стил, докато Карим Бензема е реализирал след Паненка. Ашраф Хакими класира Мароко на ¼-финал на Световното първенство в Катар, реализирайки победната дузпа срещу Испания като същински Антонин Паненка.

В началото на 2026 Браим Диас имаше дързостта, но не и прецизността да вкара във финала на Купата на африканските нации отново за Мароко, позволявайки на Сенегал да триумфира. Така, де – преди титлата им да бъде отнета. На последния Мондиал през настоящото лято пък бяха изпълнени точно 61 дузпи (включително и ударите от 11-те метра след продълженията). Само една от тях беше изпълнена в стил Паненка – Мохамед Салах я реализира срещу Австралия на 1/16-финала.