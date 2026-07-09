Преди началото на 1/8-финалите в Хюстън отново направих подобно по-подробно разшифроване на задаващата се фаза. Сега вече се намираме още едно стъпало по-близо до финала и отборите, които оцеляха на 23-ото издание на световното първенство, са само осем. Франция изглежда като най-постоянния отбор, Испания като най-прагматичния, но това, както добре знаем, е крайно недостатъчно, за да претендираш за световната титла. Та ето отново някои въпроси и потенциалните им отговори само няколко часа преди „петлите“ и Мароко да открият четвъртфиналите.

Вече няма домакините! И трите държави, които приеха турнира, отпаднаха в един и същи етап. Ерлинг Холанд се доближи до божествения статут, след като вече има 7 гола на Мондиала, а неговата Норвегия се справи с петкратния световен първенец Бразилия.

Но кой беше най-впечатляващият отбор на осминафиналите? Мога да отговоря следното – Англия!

„Трите лъва“ си тръгнаха от леговището на звяра невредими и продължават да мечтаят за втора световна титла, макар да трябваше да играят 30 минути с човек по-малко от Мексико. На „Ацтека“. В мач, който беше отложен с един час заради буря. Наистина този път Англия изигра мъдро дадена среща, която сме виждали да губи много пъти през годините. Достойни кандидати са Норвегия заради името на отстранения съперник и Белгия, която разгроми Съединените Щати само няколко часа след драмата и скандала с помилването на нападателя на американците Фоларин Балогун. Припомням, че това е същата Белгия, която не успя да победи в групите нито Египет, нито Иран, а после губеше до последните минути с две попадения от Сенегал. При това със сигурност за отбелязване е решението на Руди Гарсия да остави на пейката Ромелу Лукаку, Кевин де Бройне и Жереми Доку.

Ако говорим строго за индивидуално представяне, също имаме достойни кандидати. Ерлинг Холанд беше споменат, но какво ще кажете за Джуд Белингам, който стана първият футболист след Диего Армандо Марадона, който вкарва 2 гола на „Ацтека“ в мач от световно първенство! Ако разширим малко кръгозора на нашите виждания и анализи, то със сигурност има невъзпяти герои като Ориан Ниланд, който спаси дузпа на Бруно Гимараеш, Антъни Гордън, който беше блестящ във всички фази на играта срещу Мексико, Аймерик Лапорт, който продължава да ръководи испанската отбрана, все още недопуснала гол на турнира.

Към кой четвъртфинал да гледаме с най-сериозно внимание? По принцип ще е налудничаво да игнорираме който и да било от четирите суперсблъсъка. Ако искате хрумка или препратка от киното, то със сигурност трябва да се спрете на Франция и Мароко и „Казабланка“. Седмото изкуство обаче не бива да е единствената причина да наблюдавате под лупа мача между играчите на Дидие Дешан и „атласките лъвове“ – в крайна сметка това бяха два от четирите полуфиналисти на предишния Мондиал. Аз бих посочил като най-интригуващ, а вероятно и непредвидим дуел, този между Англия и Норвегия. „Викингите“ са сензацията на турнира – и като футбол, и като представяне по трибуните.

Моментите, които направиха силно впечатление в последните дни? Та нима можем да посочим един! Реакцията на Лионел Скалони след изравнителния гол на Лионел Меси; интервюто на Хари Кейн веднага след края на мача; знакът с ръце, направен от Хосам Хасан в знак на недоволство от съдийството в мача с гаучосите; танцът на белгийците след четвъртия гол, поразително наподобяващ любимите музикални движения на Доналд Тръмп;

Толкова много истории, толкова много моменти, но вече – не чак толкова много отбори. Всъщност останаха само осем.