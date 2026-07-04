Последните 16

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Какво да очакваме от осминафиналите на Мондиал 2026

десетте добри футболисти пропуснат мондиала катар снимки
Снимка: БГНЕС
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Какво нещо само е възприятието! В началото на юни месец всички се дивяха какво ли точно ще представлява Световно първенство с грандиозните 48 страни. Някои – непознати, други – дебютиращи, трети – откровено излишни в очите на хората. Факт е, че турнирът се разви по-гладко, отколкото и аз самият очаквах. Само два мача бяха засегнати от прословутите бури – Франция – Ирак и Мексико – Еквадор. В последните часове се появи информация, че Мексико – Англия може да бъде преместен с цели 6 часа и да се изиграе значително по-рано от предвиденото, но това май няма да се случи. Интрига имаше в изключително много мачове. Голове, обрати, изненади. Германия разочарова, Франция впечатли. Ирак, Йордания и Тунис наляха вода в мелницата на анализаторите, които смятат, че този формат е прекалено раздут, Кабо Верде, Република Южна Африка, Канада и Демократична Репиблика Конго сториха точно обратното.

Остават обаче само още 16 отбора. Вече сме във фазата на осминафиналите, които започват след малко с двубоя между Канада и Мароко в Хюстън. И така – нека погледнем какво предлага програмата, кои са фаворитите, кои са подценяваните отбори и какво не бива да пропускате за нищо на света.

Коя е най-интересната среща? Кандидатите са няколко. На първо място – Бразилия срещу Норвегия! Какъв мач само! Карло Анчелоти започва все по-усилено да плаши конкурентите, а сега срещу себе си има отбор, който „гребе“ неудържимо към футболните си успехи. Ерлинг Холанд вече е с 5 гола в турнира, колективът на „викингите“ трудно може да бъде сравнен с обстановката, в която и да било друга съблекалня. На второ място – Мексико срещу Англия! Само си представете, че „Трите лъва“ се завръщат на „Ацтека“ 40 години след Божията ръка и този мач сякаш не се нуждае от допълнителна реклама. Мексико е един от двата отбора, който все още не е допуснал гол във вратата си, а представянето срещу Еквадор наистина беше впечатляващо. Не забравяйте домакинското предимство. Все пак обаче победителят в тази класация би трябвало да бъде супермачът между Португалия и Испания. Иберийска перла! Кристиано Роналдо вече има един гол в елиминации на световни финали и може да помисли и за повече. Португалия някак се справи с Хърватия след намесата на ВАР, Испания пък започва да играе все по-силно, макар Ламин Ямал по-скоро до момента да е в графата на разочарованията, особено на фона на фантастичния турнир за другите големи звезди на световния футбол.

В кой мач е най-вероятно да видим изненада? Отново сред опциите за този въпрос е мачът между Норвегия и Бразилия. Може би любителите на статистиката знаят, но Норвегия е единственият отбор в света, който може да се похвали, че е играл повече от един път срещу Селесао и никога не е губил. Всъщност „викингите“ имат 4 мача срещу Бразилия – 2 победи и 2 ремита, като единият успех идва на Световното първенство през 1998. Аз поне бих посочил като потенциална възможна изненада срещата между Съединените Щати и Белгия. Букмейкърите ще предпочетат „червените дяволи“, но домакините изглеждат повече от готови за още една славна победа.

Кой ще поведе в класацията за голмайсторите след този рунд? В момента Лионел Меси е начело със седем попадения и това би бил логичният избор, особено като се има предвид, че Аржентина има относително лесен съперник и за 1/8-финалите в лицето на Египет. Аз обаче си мисля, че Килиан Мбапе ще продължи да се забавлява и прогноза за повече от един гол срещу Парагвай изглежда напълно обоснована. А и асистенциите на Майкъл Олисе стават все по-неразгадаеми за противниковите отбрани.

Какво прави най-силно впечатление до момента? Какво ли не! Пълните стадиони, изключително равностойните мачове. Като се замисли човек, на 1/16-финалите имаше само 3 мача, в които победителят беше ясен в последните 10 минути – Франция – Швеция, Испания – Австрия и Швейцария – Алжир. Интригата присъстваше навсякъде. Което винаги е най-добрата реклама за всеки турнир. Ще запомним и поредните деликатни съдийски отсъждания, които водят след себе си до много, много дискусии, лидер по този показател вероятно е срещата между Португалия и Хърватия.

Толкова много теми, а приключението тепърва започва!

Снимки: AP Photo

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