Христо Янев определи групата на ЦСКА за мача с Ботев Враца

Треньорският щаб на ЦСКА определи групата за днешния домакински двубой срещу Ботев (Враца) от пеия кръг на Първа професионална лига.

Сред селектираните от старши треньора Христо Янев е и новото попълнение Каталин Иту.

Мачът предстои в 19:00 часа на Националния стадион „Васил Левски“.

Групата на ЦСКА за домакинството срещу Ботев (Враца):

Фьодор Лапоухов Димитър Евтимов, Дейвид Пастор, Теодор Иванов, Жан-Филип Гбамен, Андрей Йорданов, Алекс Тунчев, Факундо Родригес, Бруно Жордао, Исак Соле, Георги Чорбаджийски, Макс Ебонг, Стефано Сенси, Джеймс Ето’о, Петко Панайотов, Мохамед Брахими, Каталин Иту, Лео Перейра, Васил Каймаканов, Йоанис Питас, Леандро Годой и Жоел Цварц.