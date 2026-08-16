Арсенал разби Манчестър Сити и грабна "Къмюнити Шийлд“

Арсенал започна новия сезон по впечатляващ начин, след като победи Манчестър Сити с 3:0 и спечели "Къмюнити Шийлд“. Лондончани изнесоха силен двубой в Кардиф и демонстрираха по-голяма острота и сработеност, докато тимът на Енцо Мареска допусна сериозни грешки в защита.

Арсенал се нуждаеше от по-малко от 30 секунди, за да нанесе първия си удар. Кристос Цолис намери Нони Мадуеке отляво, а след продължението на атаката Майлс Люис-Скели изведе Рикардо Калафиори. Италианецът се включи отлично и преодоля Джанлуиджи Донарума за 1:0.

Ранният гол даде допълнителна увереност на "артилеристите“, които продължиха да изглеждат по-опасният отбор. Манчестър Сити опита да отговори, но трудно намираше пространства пред вратата на Давид Рая, а отбраната на Арсенал се справяше с опитите на "гражданите“.

В 28-ата минута Арсенал нанесе втория си удар. Мартин Йодегор центрира към далечната греда, където Цолис спечели въздушния двубой и насочи топката към Кай Хавертц. Германецът игра с глава, а Донарума не успя да реагира убедително и топката се озова във вратата му за 2:0.

До почивката Сити имаше своите периоди и създаде опасности, но грешките в защита натежаха сериозно. Арсенал се оттегли на почивката с два гола аванс и като по-острия от двата състава.

Ако в лагера на Манчестър Сити са се надявали на обрат след почивката, тези надежди бяха почти окончателно разбити само три минути след подновяването на играта.

Отново в центъра на събитията беше Цолис. Новото попълнение на Арсенал намери Мартин Йодегор, който демонстрира страхотно хладнокръвие. Капитанът на лондончани преодоля Йошко Гвардиол, след това финтира и Донарума и прати топката в мрежата за 3:0 в 48-ата минута. Това беше и втората асистенция на Цолис в срещата.

Третият гол на практика реши двубоя. Енцо Мареска потърси промяна със смените, а впоследствие в игра се появиха и Раян Шерки и Рико Люис. Микел Артета също започна да освежава състава си, като Букайо Сака получи минути през втората част.

Арсенал обаче не се задоволи само с преднината си и продължи да намира пространства. Сака дори имаше възможност да направи резултата още по-категоричен, но негов удар в 80-ата минута премина над напречната греда.

Сити опита поне да стигне до почетно попадение. Раян Шерки и Антоан Семеньо тестваха Давид Рая през втората част, но испанският страж запази вратата си без попадение.

Така последният съдийски сигнал узакони категоричния успех с 3:0 за Арсенал. „Артилеристите“ изглеждаха по-изобретателни и организирани, докато Манчестър Сити плати скъпо за колебливото си представяне в защита.

Победата и трофеят дават сериозен импулс на Арсенал преди началото на същинската част от сезона, докато за Енцо Мареска и Манчестър Сити остават немалко въпросителни, които трябва да бъдат разрешени преди старта на кампанията във Висшата лига.







