Лукас Пери се насочва към Серия А, Торино договори трансфера му от Лийдс

Вратарят на Лийдс Лукас Пери е все по-близо до трансфер в Торино. 28-годишният бразилец е дал съгласието си да продължи кариерата си в Серия А, като двата клуба вече са постигнали договорка за параметрите на сделката.

Според трансферния експерт Фабрицио Романо Пери ще премине в Торино първоначално под наем срещу 1 милион евро. В споразумението ще бъде включена и опция за закупуването му срещу още 14 милиона евро, което може да увеличи общата стойност на трансфера до 15 милиона.

Бразилският страж прекара само един сезон с екипа на Лийдс във Висшата лига, но през това лято конкуренцията за титулярното място на „Елънд Роуд“ значително се увеличи. Английският клуб привлече национала Джеймс Трафорд за 52 милиона евро, което постави под сериозна въпросителна игровото време на Пери през новата кампания.

Именно тази промяна отваря вратата пред трансфера му в Италия, където Торино е готов да му даде възможност за ново начало.

До момента Лукас Пери беше съотборник в Лийдс с българския национал Илия Груев, но при финализиране на сделката двамата ще се разделят след един съвместен сезон в Англия.

За Торино привличането на бразилеца ще бъде част от подготовката за новата кампания в италианския елит. "Биковете“ приключиха сезон 2025/2026 на 12-о място в Серия А и ще се стремят към по-силно представяне през новия шампионат.

Очаква се след уреждането на последните детайли Пери да премине необходимите медицински прегледи, преди трансферът му в Торино да бъде официализиран.







