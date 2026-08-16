БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Лукас Пери се насочва към Серия А, Торино договори трансфера му от Лийдс

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:05 мин.
Спорт
Запази

Бразилският вратар е дал съгласието си за преминаване при "биковете“, а сделката може да достигне 15 милиона евро

Лукас Пери се насочва към Серия А, Торино договори трансфера му от Лийдс
Снимка: БГНЕС
Слушай новината

Вратарят на Лийдс Лукас Пери е все по-близо до трансфер в Торино. 28-годишният бразилец е дал съгласието си да продължи кариерата си в Серия А, като двата клуба вече са постигнали договорка за параметрите на сделката.

Според трансферния експерт Фабрицио Романо Пери ще премине в Торино първоначално под наем срещу 1 милион евро. В споразумението ще бъде включена и опция за закупуването му срещу още 14 милиона евро, което може да увеличи общата стойност на трансфера до 15 милиона.

Бразилският страж прекара само един сезон с екипа на Лийдс във Висшата лига, но през това лято конкуренцията за титулярното място на „Елънд Роуд“ значително се увеличи. Английският клуб привлече национала Джеймс Трафорд за 52 милиона евро, което постави под сериозна въпросителна игровото време на Пери през новата кампания.

Именно тази промяна отваря вратата пред трансфера му в Италия, където Торино е готов да му даде възможност за ново начало.

До момента Лукас Пери беше съотборник в Лийдс с българския национал Илия Груев, но при финализиране на сделката двамата ще се разделят след един съвместен сезон в Англия.

За Торино привличането на бразилеца ще бъде част от подготовката за новата кампания в италианския елит. "Биковете“ приключиха сезон 2025/2026 на 12-о място в Серия А и ще се стремят към по-силно представяне през новия шампионат.

Очаква се след уреждането на последните детайли Пери да премине необходимите медицински прегледи, преди трансферът му в Торино да бъде официализиран.



#Торино ФК #Лукас Пери #ФК Лийдс Юнайтед

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Гледайте финалите на световното първенство по художествена гимнастика по БНТ 3
1
Гледайте финалите на световното първенство по художествена...
Гледайте финалите на европейското първенство по лека атлетика
2
Гледайте финалите на европейското първенство по лека атлетика
Гледайте последните финали на европейското първенство по плуване по БНТ 3
3
Гледайте последните финали на европейското първенство по плуване по...
Трагедия с полски автобус в Унгария, най-малко 12 души са загинали (СНИМКИ)
4
Трагедия с полски автобус в Унгария, най-малко 12 души са загинали...
Внимание, кражби на плажа: Полицията във Варна с предупреждение към туристите
5
Внимание, кражби на плажа: Полицията във Варна с предупреждение към...
БНТ с ексклузивни кадри от акцията в Пловдив: Групата се е събирала, за да споделя забранена идеология
6
БНТ с ексклузивни кадри от акцията в Пловдив: Групата се е...

Най-четени

Гледайте финалите на световното първенство по художествена гимнастика по БНТ 3
1
Гледайте финалите на световното първенство по художествена...
Гледайте финалите на европейското първенство по лека атлетика
2
Гледайте финалите на европейското първенство по лека атлетика
Двете момичета от групата, задържана за убийството на Георги в Пловдив, обжалват ареста си
3
Двете момичета от групата, задържана за убийството на Георги в...
Лятото продължава: До края на август ни очакват температури до 38-39 градуса
4
Лятото продължава: До края на август ни очакват температури до...
Бургас ще бъде домакин на "Евровизия 2027"
5
Бургас ще бъде домакин на "Евровизия 2027"
Гледайте последните финали на европейското първенство по плуване по БНТ 3
6
Гледайте последните финали на европейското първенство по плуване по...

Още от: Европейски футбол

Еспаньол не срещна трудности с Леванте за начало на Ла Лига
Еспаньол не срещна трудности с Леванте за начало на Ла Лига
Себастиен Поконьоли е новият селекционер на Шотландия Себастиен Поконьоли е новият селекционер на Шотландия
Чете се за: 01:27 мин.
Дженоа и Фрозиноне продължават към третия кръг за Купата на Италия Дженоа и Фрозиноне продължават към третия кръг за Купата на Италия
Чете се за: 00:50 мин.
Барселона вкара пет на Базел в Швейцария Барселона вкара пет на Базел в Швейцария
Чете се за: 01:45 мин.
Реал Мадрид загря с класика за новия сезон Реал Мадрид загря с класика за новия сезон
Чете се за: 01:02 мин.
Четири гола между Расинг Сантандер и Виляреал на старта в Ла Лига Четири гола между Расинг Сантандер и Виляреал на старта в Ла Лига
Чете се за: 01:15 мин.

Водещи новини

18 задържани при акция на полицията и ДАНС в неонацистки клуб в Пловдив (ОБЗОР)
18 задържани при акция на полицията и ДАНС в неонацистки клуб в...
Чете се за: 06:12 мин.
У нас
Емануил Йораднов: Дейността на „Кръв и чест“ попада под текстове от Наказателния кодекс Емануил Йораднов: Дейността на „Кръв и чест“ попада под текстове от Наказателния кодекс
Чете се за: 02:50 мин.
У нас
Кои са "Кръв и чест"? - Неонацистката международна мрежа е забранена в няколко европейски държави Кои са "Кръв и чест"? - Неонацистката международна мрежа е забранена в няколко европейски държави
Чете се за: 03:52 мин.
Подготовката на Бургас за "Евровизия": Градът вече има голям опит с концерти на световни звезди Подготовката на Бургас за "Евровизия": Градът вече има голям опит с концерти на световни звезди
Чете се за: 03:45 мин.
У нас
Опозицията разкритикуваха първите 100 дни управление на кабинета...
Чете се за: 04:00 мин.
У нас
Нощ на взаимен обстрел: Ракети и дронове срещу Киев и Москва
Чете се за: 03:22 мин.
По света
Европа в плен на огъня: Най-големият пожар в Белгия за последния век
Чете се за: 02:57 мин.
По света
Златна Стилияна Николова на световното във Франкфурт
Чете се за: 01:20 мин.
Художествена гимнастика
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ