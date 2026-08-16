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Славия се раздели с талант, минал през академията на Байерн Мюнхен

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Чете се за: 01:25 мин.
Спорт
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20-годишният Валентин Йотов напуска България само няколко месеца след пристигането си при "белите“, за да се съсредоточи върху своето образование

Славия се раздели с талант, минал през академията на Байерн Мюнхен
Снимка: Startphoto.bg
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Славия официално обяви раздялата си с атакуващия полузащитник Валентин Йотов. 20-годишният футболист ще напусне България и ще насочи вниманието си към своето образование, съобщиха от столичния клуб.

Йотов пристигна на стадион „Александър Шаламанов“ през януари 2026 година. За краткия си престой при „белите“ той записа шест мача за представителния отбор, в които се отчете с една асистенция.

Младият футболист има любопитна биография. Той е роден в Бостън, САЩ, а част от развитието му преминава в школата на германския гранд Байерн Мюнхен. Йотов е носил и екипа на България на юношеско национално ниво.

Периодът му в Славия обаче приключва само около седем месеца след присъединяването му към клуба, като причината за решението не е свързана с трансфер в друг отбор. Йотов ще напусне страната, за да постави образованието си на преден план.

От Славия потвърдиха раздялата и отправиха пожелания към младия футболист.

"ПФК Славия благодари на Валентин Йотов за съвместната работа и му пожелава успех в бъдещите начинания“, написаха от клуба.

#Валентин Йотов #ПФК Славия

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