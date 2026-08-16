Тотнъм отхвърли предложението на Ювентус за Гулиелмо Викарио

Английският Тотнъм е отхвърлил предложението на Ювентус за вратаря Гулиелмо Викарио под наем на фона на опитите на „бианконерите“ да привлекат нов вратар, съобщава италианският вестник Gazzetta dello Sport.

„Шпорите“ не са били удовлетворение от условията, които Ювентус предлага за италианския национал - договор за наем без опция за задължително закупуване.

Викарио, който спечели Лига Европа с Тотнъм през 2025 година, може да напусне, само ако лондонският клуб смекчи позицията си.

Така шефовете на Ювентус отново са се насочили към Емилиано Мартинес, за когото Астън Вила иска 10 милиона евро. Пречка би могло да бъде здравословното състояние на аржентинския национал, който има проблем с пръста и може да се наложи да претърпи операция.