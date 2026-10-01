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Ботев Пд пусна билетите за мача със Славия на символична цена в памет на президента на клуба Илиян Филипов

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Чете се за: 01:12 мин.
Спорт
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Ботев (Пловдив) приема Славия на 10 октомври (събота) от 20:00 часа в среща от 11-ия кръг на Първа лига. 

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От ръководството на Ботев (Пловдив) обявиха, че билетите за мача със Славия ще бъдат пуснати в продажба на символична цена в памет на президента на "жълто-черните" Илиян Филипов. Входните талони за предстоящия двубой ще са на цена от 1 евро.

"Илиян Филипов имаше голяма мечта - да види стадион „Христо Ботев“ пълен с фенове до краен предел.

Затова взехме решение - цената на билетите за мача със Славия за всички сектори ще бъде 1 евро.

Билетите за мача, който е на 10 октомври от 20:00 часа, вече са в продажба в клубния магазин и онлайн на kolezha.bg.

Закупените до момента пакетни билети и абонаментни карти ще важат за мача.

Този мач ще бъде за Илиян Филипов. Нека всички заедно му благодарим във втория му дом - стадион „Христо Ботев“, написаха от ръководството на "канарчетата".

Ботев (Пловдив) приема Славия на 10 октомври (събота) от 20:00 часа в среща от 11-ия кръг на Първа лига.

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#убийството на Илиян Филипов #Илиян Филипов #ПФК Ботев Пд

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