Астън Вила постигна сделка с Парма за привличането на Зион Сузуки

Английският Астън Вила е постигнал сделка с Парма за трансфера на вратаря Зион Сузуки, съгласявайки се да изравни сумата, която Пари Сен Жермен бе готов да плати за японския национал, преди преговорите да пропаднат в събота.

23-годишният Сузуки сега се отправя към Висшата лига за 30 милиона евро плюс до 5 милиона евро допълнителни бонуси, пише изданието The Athletic.

Зион Сузуки беше на път да се присъедини към Пари Сен Жермен, а се появи и вариант, че след това може да се завърне в Серия А, за да играе под наем в Ювентус през сезон 2026/2027. Сделката обаче се провали на фона на информации, че агентите на футболиста са поискали комисионни от около 5 милиона евро в последния момент.

Очаква се японецът ще подпише петгодишен договор с Астън Вила, а това може да бъде добра новина за Ювентус, който да се възползва и да привлече Емилиано Мартинес от клуба от Бирмингам.

Ръководството Ювентус наскоро изпрати нова оферта в опит да убеди шефовете на Вила да се разделят с аржентинския вратар за 7 милиона евро плюс 3 милиона евро допълнителни бонуси.