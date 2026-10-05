Атанас Рибарски: Играчите ни трябва да разберат, че са по-добри от съперниците си

Българският национален отбор по футбол трябва да има доста по-различен облик, да е добре с и без топка. Временният селекционерът на българския национален тим Атанас Рибарски каза това на пресконференцията преди утрешната среща с Люксембург – четвърта и за двата отбора в Лигата на нациите.

Срещата е от 21:45 часа на „Стад дьо Люксембург“ ще противопостави последните два отбора в група С/4.

„Различен мач, различна нагласа. Трябва да подобрим играта с топката, да сме концентрирани в защита. Изгледахме нещата, които може би не ни достигнаха – и най-вече да затворим първото полувреме без гол. Трябва при промяна на резултата да не губим концентрация“, започна Рибарски.

Рибарски заяви, че има известни колебания при избора на състава утре, най-вече с балансирането на минутите. Също така обаче е сигурен и с кои хора ще замести наказаните Лукас Петков и Димитър Велковски.

„Имаме известни физически проблеми, до последно няма да се знае до каква степен те ще бъдат възстановени. Виждам, че играчите вярват в процеса. Единствения начин да излезем от тази ситуация са самите футболисти да вярват в себе си. Една победа сама по себе си може да се извоюва, но ако не ти е била ясна идеята, трудно ще стане тенденция. Искам да успеем да убедим футболистите, че те са добри и превъзхождат опонентите си в групата. Оптимизъм и реализъм? И двете надделяват. Оптимист съм почти винаги, но гледам да поставям реална оценка да поставям реални оценки“, подчерта временният селекционер.

Преди три дни българите отстъпиха с 0:3 на Исландия след прилично първо полувреме

„За мача утре има колебания най-вече с балансирането на минутите. При някои хора имат много мачове и до последно не се знае на каква ще бъде ситуацията с тях. Преди доста време е победата с Илиан Илиев. По-реалната препратка е последните два мача“, допълни наставникът.

Домакините спечелиха първата среща между двата отбора с 2:1 в Пловдив, а българите са с 1 точка от равенството с Естония три дни след това на 29-и септември.