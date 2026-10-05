България на поправителен изпит в Люксембург, ще изплуват ли "лъвовете" от дъното

Националният отбор на България по футбол вече е в Люксембург за четвъртия си мач в Лига C, Група 4 на турнира Лигата на нациите. Мачът е във вторник, 6 октомври от 21:45 ч. българско време на стадион „Люксембург“.

Българите пристигнаха в херцогството след загубата с 0:3 от Исландия в Рейкявик. Отборът ни продължава негативната си серия, като след оставката на Александър Димитров, начело на тима е временният селекционер Атанас Рибарски. Димитров напусна тима след равенството с Естония 0:0 в Пловдив, като преди това инкасира поражение от Люксембург отново у дома с 1:2.

В състава на Атанас Рибарски има сериозни кадрови проблеми, като за гостуването във Великото херцогство отборът остана без няколко ключови футболисти. Марин Петков напусна изненадващо лагера на националите по лични причини и се завърна в България. Защитникът Димитър Велковски и крилото Лукас Петков отпаднаха от групата поради контузии и здравословни проблеми.

До момента Люксембург записа само една победа от три мача, като успехът дойде именно срещу България, и загуби от Исландия с 0:3 и от Естония с 0:1.

Начело в групата ни е Исландия с актив от 7 точки, на втората позиция е Естония с 5, Люксембург е трети с 3, а България е на последното място с 1 точка.

Подобно на България, Люксембург също се сблъсква със сериозни кадрови и организационни проблеми. Селекционерът Джеф Щрасер също няма да може да разчита на някои от основните си футболисти. Халфът Кристофър Мартинс остана извън сметките за есенните мачове.

Макар „червените лъвове“ да изпитват сериозни трудности, те ще се опитат да се възползват максимално от домакинството си в Люксембург утре вечер.

Главен съдия на мача ще бъде Андрис Трейманис от Латвия.

41-годишният Трейманис е рефер с богат международен опит. Любопитен факт е, че той е познат на българската футболна общественост от 2022 г., когато ръководи срещата на Лудогорец срещу испанския Бетис в Севиля (завършила 3:2 за испанците) в груповата фаза на Лига Европа.