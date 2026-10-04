Латвиец ще свири Люксембург - България в Лигата на нациите

Опитният латвийски арбитър Андрис Трейманис е назначен за главен съдия на предстоящия двубой между националните отбори на Люксембург и България от турнира на УЕФА – Лига на нациите.

Мачът ще се играе на 6-и октомври (вторник) националния стадион в Люксембург ,,Стад дьо Люксембург“, като тази среща противопоставя последните два отбора в група С/4.

​41-годишният Трейманис е сред най-разпознаваемите и утвърдени рефери в европейския футбол. Той е международен съдия на ФИФА още от 2011 година и има зад гърба си множество важни срещи от груповата фаза на Шампионската лига, Лига Европа и Лига на конференциите, кактто и квалификации за европейски и световни първенства. През 2017-а година ръководи финала на Световното първенство за юноши до 17 години.

​Помощници на Трейманис по линиите в предстоящия двубой ще бъдат неговите сънародници Харалдс Гудерманис и Алексей Спасенниковс. Четвърти съдия е Александърс Голубьовс.

Алан Кияс е главен отговорник за системата за видео-помощ (ВАР), Виталийс Спасьонниковс е асистент-ВАР-съдия.

Геворг Ховханисян е съдийски наблюдател, а дежурен делегат на УЕФА - Раул Масо Самбудио.

​Срещата в Люксембург е от изключително значение за българския национален отбор, който търси нов силен импулс и задължителни точки в турнира, след като двата тима вече се изправиха един срещу друг по-рано в груповата фаза на надпреварата.

Трейманис е познат на българската публика от мача мача между Бетис Севиля и Лудогорец от втория кръг на груповата фаза на Лига Европа през 2022-а година, завършил 3:2. Тогава Трейманис беше с абсолютно същата съдийска бригада.

Вчера и двата отбора загубиха третите си мачове в групата. Люксембург отстъпи с 0:1 на Естония, а "лъвовете" паднаха 0:3 от Исландия и остават на дъното с 1 точка.