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Двама отпадат от групата на България за мача срещу Люксембург

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Български футбол
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Причината е свързана с натрупани жълти картони.

Двама отпадат от групата на България за мача срещу Люксембург
Снимка: startphoto.bg
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Групата на българския национален отбор по футбол за мача с Люксембург на 6-и октомври – четвърти от група С/4 на Лигата на нациите и за двата тима, намаля с двама футболисти заради наказания. Временният национален селекционер на „лъвовете“ Атанас Рибарски ще бъде лишен от защитника Димитър Велковски и крилото Лукас Петков, след като и двамата получиха жълти картони при поражението с 0:3 от Исландия. И за Велковски, и за Петков това са картони под номер 2 в трите срещи до тук и това автоматично ги лишава от права за по един мач.

Картонът на Петков беше още в 10-ата минута, като специално на тази ситуация Рибарски обърна внимание на пресконференцията след срещата в Рейкявик.

„Той играе на много високо ниво и няма ние да му казваме кога да си изкарва картони. При него имаше натрупана умора и от това излезе и картона му, затова и беше заменен", обясни специалистът за играча на германския елитен Елферсберг, който днес записа 13-ата си среща с българския трикольор.

Лукас Петков ще пътува утре с българския тим за Люксембург и оттам ще се прибере за Германия, където играе.

31-годишният защитник на Арда (Кж) Велковски беше санкциониран в 27-ата минута, а също така има наказание и на мача с Естония. Интересното е, че Велковски води в статистиката на българския тим по два показателя. Той е човекът с най-много дълги точни подавания – 3.7, а също така е на първо място по чисти шпагати – 3.3.

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#УЕФА Лига на нациите 2026/27 #Димитър Велковски #Национален отбор на Люксембург по футбол #Лукас Петков #Български национален отбор по футбол за мъже

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