Атанас Рибарски: Единственото положително нещо е желанието през първото полувреме

Временният треньор на българския национален отбор по футбол Атанас Рибарски се изказа положително за представянето преди почивката, когато резултатът беше 0:1. Но според него това попадение е разбило изцяло плана за мача, а в течение на срещата непредизвиканите грешки са се увеличили и това се е отразило на крайното 0:3.

Рибарски пое отбора след 0:0 у дома с Естония и за момента е назначен за двете гостувания през октомври - в Исландия и Люксембург.

"Със сигурност едно незадоволително представяне. През първото влязохме с енергията и желанието, което искахме да видим. Допуснахме за съжаление гол в момент, който срина целия ни план за мача. Единственото позитивно нещо е желанието, което видях, е желанието, което момчетата искаха да покажат. Негативите са много повече, като най-вече е свързано с липсата на стил на игра от нашия отбор. Това което очаквахме от исландския отбор – да играе бързо да играе между линиите и да използва бързината си, го видяхме", започна треньорът на пресконференцията след срещата.

Исландски журналист се чудеше какво се е случило с българския футбол, който има славна история и личности като Христо Стоичков, Красимир Балъков, Димитър Бербатов, за да бъде в това състояние и отговаря ли играта на отбора на историята му. И той попита точно това 41-годишния български треньор.

"Много дълго трябва да се отговаря на този въпрос. А и аз не съм точният човек, който трябва да отговори по тези теми. Съгласен съм с вас, че това представяне не отговаря на историята на българския футбол. Трябва да намерим начина и пътя, за да излезем от нея. Негативните резултати дават отражение. Футболистите започват да бързат, а когато започнеш да бързаш, правиш непредизвикани грешки. След гола имахме още една ситуация. След гола обаче фокусът изчезна, грешки в средата на терена и футболистите на противника се възползваха", допълни наставникът.

След това той коментира и жълтия картон, който беше показан на Лукас Петков и ще го извади от състава за последния от четирите мача - гостуване на Люксембург на 6-и октомври.

"Той играе на много високо ниво и няма ние да му казваме кога да си изкарва картони. При него имаше натрупана умора и от това излезе и картона му, затова и беше заменен. Разбира се, всеки си е частен случай. Важното е, че всички тези играчи искат да променят представянето си. Загубата на фокуса се дължи и на натрупаните лоши резултати. Искам да дам пример с Илия Груев – знаете, че идва от тежка контузия. Има предписание колко да играе в първите два мача, а той записа 90. И днес започна, искаше да остане за второто полувреме. След това рискът беше прекалено голям и го сменихме", поясни специалистът.

Според Рибарски, тимът разполага с физически сили.

"Това са момчета, които играят на много високо ниво. Тези, които започнаха, бяха на 80-90%. При такъв интензивен цикъл по-добре подготвените футболисти изиграват мачовете на високо ниво. След това ще видим кои как са функционално, за да преценим кои ще играят в Люксембург. При два негативни резултати обаче не можем да си позволим големи ротации", добави треньорът.

Младият специалист остава положително настроен, защото има поглед върху подрастващите.