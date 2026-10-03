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Атанас Рибарски: Единственото положително нещо е желанието през първото полувреме

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Чете се за: 04:47 мин.
Спорт
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Временният треньор на българския национален отбор по футбол коментира загубата от Исландия, натрупващите се загуби и нивото на футболистите.

Атанас Рибарски
Снимка: Startphoto.bg
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Временният треньор на българския национален отбор по футбол Атанас Рибарски се изказа положително за представянето преди почивката, когато резултатът беше 0:1. Но според него това попадение е разбило изцяло плана за мача, а в течение на срещата непредизвиканите грешки са се увеличили и това се е отразило на крайното 0:3.

Рибарски пое отбора след 0:0 у дома с Естония и за момента е назначен за двете гостувания през октомври - в Исландия и Люксембург.

"Със сигурност едно незадоволително представяне. През първото влязохме с енергията и желанието, което искахме да видим. Допуснахме за съжаление гол в момент, който срина целия ни план за мача. Единственото позитивно нещо е желанието, което видях, е желанието, което момчетата искаха да покажат. Негативите са много повече, като най-вече е свързано с липсата на стил на игра от нашия отбор. Това което очаквахме от исландския отбор – да играе бързо да играе между линиите и да използва бързината си, го видяхме", започна треньорът на пресконференцията след срещата.

Исландски журналист се чудеше какво се е случило с българския футбол, който има славна история и личности като Христо Стоичков, Красимир Балъков, Димитър Бербатов, за да бъде в това състояние и отговаря ли играта на отбора на историята му. И той попита точно това 41-годишния български треньор.

"Много дълго трябва да се отговаря на този въпрос. А и аз не съм точният човек, който трябва да отговори по тези теми. Съгласен съм с вас, че това представяне не отговаря на историята на българския футбол. Трябва да намерим начина и пътя, за да излезем от нея. Негативните резултати дават отражение. Футболистите започват да бързат, а когато започнеш да бързаш, правиш непредизвикани грешки. След гола имахме още една ситуация. След гола обаче фокусът изчезна, грешки в средата на терена и футболистите на противника се възползваха", допълни наставникът.

След това той коментира и жълтия картон, който беше показан на Лукас Петков и ще го извади от състава за последния от четирите мача - гостуване на Люксембург на 6-и октомври.

"Той играе на много високо ниво и няма ние да му казваме кога да си изкарва картони. При него имаше натрупана умора и от това излезе и картона му, затова и беше заменен. Разбира се, всеки си е частен случай. Важното е, че всички тези играчи искат да променят представянето си. Загубата на фокуса се дължи и на натрупаните лоши резултати. Искам да дам пример с Илия Груев – знаете, че идва от тежка контузия. Има предписание колко да играе в първите два мача, а той записа 90. И днес започна, искаше да остане за второто полувреме. След това рискът беше прекалено голям и го сменихме", поясни специалистът.

Според Рибарски, тимът разполага с физически сили.

"Това са момчета, които играят на много високо ниво. Тези, които започнаха, бяха на 80-90%. При такъв интензивен цикъл по-добре подготвените футболисти изиграват мачовете на високо ниво. След това ще видим кои как са функционално, за да преценим кои ще играят в Люксембург. При два негативни резултати обаче не можем да си позволим големи ротации", добави треньорът.

Младият специалист остава положително настроен, защото има поглед върху подрастващите.

"Виждам изход от тази ситуация. Знаете, че съм на U19. Идвам от турнир с водещи нации, а момчетата там дават максимума, а да са в националния отбор. Надявам се, че кариерите им ще се развият така, че ще играят в първенствата от топ 5", завърши селекционерът на юношеския национален отбор под 19 години.

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