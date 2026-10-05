ЦСКА посреща Монако на Националния стадион

ЦСКА ще приеме Монако на националния стадион Васил Левски на старта в основната фаза на Лигата на конференциите, съобщиха от клуба.

"Червените" опитваха двубоят на 15 октомври да бъде първият за отбора на новия стадион "Българска армия", но все още по съоръжението има довършителни работи и то няма да бъде готово за тази дата.

Вероятно първият мач на ЦСКА на "Армията" ще бъде срещу Лудогорец на 26 октомври, което ще бъде символично, тъй като именно срещу разградчани бе последният мач на ЦСКА на стария стадион "Българска армия", преди съоръжението да бъде разрушено.