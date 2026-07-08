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Ескобар, част 2

Стефан Георгиев от Стефан Георгиев
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Спорт
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Вече ви запознахме с начина, по който в семейството на бившия футболист разбира за трагедията и случилото, докато се намират на почивка в Лас Вегас. Сега е време да разберем и какво води до фаталната сцена в Меделин.

Колумбия фенове
Снимка: БТА
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Колумбия отпадна от световното първенство след загуба с дузпи от Швейцария. През 1994 ролите бяха разменени и тогава „Лос кафетерос“ бяха тези, които надделяха, но тогава нещата вече се бяха объркали и успехът с 2:0 по никакъв начин не им помогнаха. А се бяха объркали, защото в предишния кръг от груповата фаза Андрес Ескобар си беше отбелязал автогол срещу Съединените Щати, превърнал се в символ на разочарованието за цялата нация. В криминална и крайно несигурна Колумбия в средата на 90-те бранителят е убит малко след Мондиала като наказание за футболната си грешка.

Ескобар, част 1

Вече ви запознахме с начина, по който в семейството му разбират за трагедията и случилото, докато се намират на почивка в Лас Вегас. Сега е време да разберем и какво води до фаталната сцена в Меделин. Четири дни след прибирането си в родината и злополучното световно първенство Ескобар получава шест изстрела от упор, докато седи на задната седалка на своята „Хонда Сивик“.

Свидетели разказват по-късно, че Андрес е бил в отлично състояние на духа, шегувал се е, дори е раздавал автографи в заведението, в което отива в злополучната нощ. Преди да влезе в бара „Падова“, е приветстван с възгласи от случайни клиенти, някои от които вероятно привърженици и на клубния му Атлетико Насионал. Придружаван е от близките си приятели Едуардо Рохо и Хуан Галеано, годеницата му Памела решава, че ще остане у дома тази вечер и не е с Андрес.

Братът на Андрес – Сантиаго – обаче впоследствие съзира вероятно някаква конспирация, анализирайки странното поведение на по-младия си роднина – Андрес Ескобар звъни в хода на деня както на Рохо и Галеано, така и на Хуан Вийегас, като им споменава по телефона, че изрично иска да прекара вечерта с тях. И тримата са негови приятели, както и познати на Сантиаго. Братът на Андрес подлага всички това на съмнение, защото по думите му това било изключителна рядкост. Андрес бил професионалист, който не разполагал с достатъчно време да се види с когото и да било, какво оставало да звъни на всичките си приятели, за да излязат заедно. „Андрес никога не излизаше. Просто не беше такъв. Да, тогава е бил в лятна почивка, но той просто не можеше да бъде видян в заведения.“

Забавата в „Падова“ продължава почти до сутринта. Андрес така и не се почувства застрашен нито за миг, преди в ранните часове на следващия ден някой да не се провиква след него, докато излиза от заведението – „Поздравления за този прекрасен автогол!“.

Ескобар продължава да върви към колата си заедно с Роха и съпругата му. Пресрещнат е от Сантиаго Гайон Енао и Педро Гайон Енао – братя, които са познати като наркотрафиканти на едро в Меделин. Те започват да му се подиграват, да го обиждат и дори да демонстрират агресия, различна от вербалната. Обичайно кротък и сдържан, но явно вече едва издържащ вълната от критики в последните дни (а и кой знае какво и колко точно е консумирал в бара), Андрес се качва в колата си и тръгва назад, за да продължи конфронтацията с криминалните елементи. Секунди по-късно следват шест изстрела. Умберто Муньос Кастро – персоналният бодигард на братята Енао – признава за убийството. Осъден е на 43 години затвор, но излежава едва 11. Самите братя остават зад решетките 15 месеца като съучастници и подстрекатели на зловещото дело.

Иронично или не – през февруари тази година Сантиаго Гайон Енао беше убит в ресторант в Мексико.

„Това по никакъв начин не ме трогна. Нито някой ще върне Андрес на този свят, нито ще ми предостави повече време с него.“ – тъжно говори Сантиаго Ескобар.

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#Андрес Ескобар #Мондиал 2026

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