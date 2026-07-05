Приказка? По-скоро тенденция

Мароко отново е на ¼-финал на Световно първенство. Преди 20 години това би звучало като огромна изненада, която заслужава отделни статии във вестниците, специални репортажи по телевизиите и увековечаване на играчите, успели да постигнат подобно велико дело. Днес? Днес това по-скоро е тенденция. „Атласките лъвове“ са на втори пореден ¼-финал на Мондиал, макар сега отборът им да се различава доста от състава преди 4 лета в Катар. Изключително стойностно първо полувреме срещу Бразилия, майсторски затворен мач с Шотландия, по-лежерен, но сполучлив подход срещу Хаити, натиск срещу Нидерландия (да, знам, че изравниха в добавеното време, но ще се съгласите, че заслужава да отбележат доста по-рано), страхотна втора част срещу един от домакините Канада в Хюстън. И изведнъж Мароко пак е сред най-добрите осем. Първата страна от Африка, която стигна до полуфинал ... може да повтори това още на следващото първенство.

Още по-обнадеждаващото за играчите на Мохамед Уахби е, че тимът изглежда изключително ефикасно – само пет изстрела по посока на вратата на Канада. Три от тях се превърнаха в гол. Първият – след статично положение, вторият и третият – след контраатаки. Дали пък не е редно да започнем да се питаме – претендент ли е Мароко за световната титла, след като вече знаем, че ще играе срещу абсолютния фаворит Франция в следващия етап? Мароко няма загуба от срещата срещу Кения през 2025 във финала за Купата на Африка (да не се бърка с Купата на Африканските Нации) – турнир, в който участват предимно футболисти от вътрешните африкански първенства. Да, в Тексас началото беше сложно, имаше контузия, но постепенно Мароко убеди, че заслужава да продължи напред.

Както селекционерът на Канада Джеси Марш каза – „изглеждаше така, сякаш изпитват затруднения, но определено не се пречупиха. До почивката африканците бяха докоснали топката само веднъж в противниковото наказателно поле. Е, и? Завършващите удари на Уани бяха впечатляващи, асистенциите на Диас също, включването на Амрабат – солидно, намесите на Бону – категорични. Мароко вече има 4 победи в елиминациите на световни финали – 2 през 2022 и 2 през 2026. Повече от всички други африкански отбори взети заедно.

Успехът не идва за една нощ. Инвестиции, търпение, работа, внимание към детайла. Крал Мохамед VI отделя достатъчно средства, за да може футболът в страната да се развива по желания начин. Школа и тренировъчен комплекс, носещи неговите име и струващи около 65 милиона долара, бяха открити съответно през 2009 и 2019 в страната, за да може да се „създават“ играчи. Самият Уахби призна, че всичко е благодарение на тези огромни вложения, които помагат на футбола да върви напред. Мароко успява да се класира за три от четирите Мондиала между 1986 и 1998. После дойде пауза от две десетилетия, в които африканците бяха много далеч от случващото се на най-значимия футболен форум. Започнах и вербуването на състезатели, чиито корени са от Мароко. Ще споменем само двама – Браим Диас и Ашраф Хакими, които са родени в Испания. И постепенно страната се превърна в най-силния тим на Африка. „Ние вече не сме изненадата на турнира“, отново цитирам селекционерът Уахби по отношение на представянето на отбора. „Надявам се, че това е само началото и още дълги години ще държим подобно равнище“.

В Катар отборът беше елиминиран от Франция. Сега двата отбора ще играят отново, само че на ¼-финал. И е желателно „петлите“ да бъдат внимателни.