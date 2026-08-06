Дузпи като никои други

Вчера ви разказвах за смелостта и откровена лудост да се изпълняват важни дузпи в стил „Паненка“. Секундата, в която топката едва се отделя от тревата, за да поема към вратата, трудно може да бъде по-напрегната за привържениците на отбора, чийто състезател е дръзнал да бие по този начин. Така и така сме подхванали емблематични удари от бялата точка от миналото, нека отново се потопим в историята, за да потърсим любопитни случаи, в които се стига до изпълнения на дузпи след продължения, а там следват откровени футболни аномалии.

Повод за подобни размисли ми дадоха Транмиър и Рочдейл. На 1 август двата отбора играха мач в турнира за Купата на Лигата в Англия и спорът трябваше да бъде решен след дузпи. Дотук – всичко е нормално. Историята започва да става доста по-нетрадиционна, като ви кажа как приключват дузпите, защото ме съмнява да сте проверили крайния изход на този заплетен и важен за футболна Европа сблъсък: 2:1 за Рочдейл. Точно така – от 10 дузпи двата отбора успяват да реализират само 3. Което логично води до въпроса – имало ли е назад в историята по-нескопосани и неточни изпълнения на дузпи и познават ли летописите по-малко на брой успешни изстрели?

Всъщност има. И то на какво ниво само! В Румъния трудно някой ще забрави финала за Купата на Европейските Шампиони през 1986. Тогава Стяуа Букурещ стига до мача за титлата на Стария континент, а противник е Барселона. В наши дни ситуацията вече е различни и децата и младежите живеят с идеята, че съставът от „Камп Ноу“ е сред най-успешните в Европа, но в средата на 80-те отборът все още не е ставал нито веднъж носител на КЕШ. И това е изключителната възможност! Двубоят стига до дузпи след нулево равенство, испанците не успяват да отбележат гол за 120 минути. Далеч по-странното обаче тепърва предстои, защото Барселона не успява да вкара нито веднъж и при дузпите.

Първи изпълняват румънците. Пропуск. Франскиско Урутикоечеа (познат просто като Урути) спасява. И Барса получава предимство. Което обаче бързо се изпарява, защото Хелмут Дукадам отразява по отличен начин силния шут на Алесанко. Връщаме се в изходна позиция. Стяуа обаче отново не успява да порази целта, защото Урути пак разгадава в коя посока да се хвърли. Каталунците са с едни гърди напред, но не за дълго. За няколко секунди всъщност, защото следва още едно прекрасно спасяване на Дукадам при изстрела на Педраса. Така след 4 дузпи резултатът продължава да е 0:0. Мариуш Лакатуш най-накрая успява да прати топката в мрежата, като изпраща топката с всичка сила към вратата, тя се удря в горната греда, но пада зад голлинията. Сега вече Стяуа има превъзходство. И го запазва, защото Дукадам е просто неудържим – Пичи Алонсо също с разочарование вижда как ударът му е отразен. След това румънците бележат за 2:0 и идва четвъртото поредно спасяване на Дукадам – този път очи в очи с него се проваля Маркос Алонсо Пеня. Светът е изумен! Един румънски вратар спасява четири последователни дузпи срещу Барселона на Тери Венейбълс и помага на Стяуа да стане шампион на Европа. Едно малко, футболно чудо. Само си представете си как ли се е чувствал стражът на Барселона, който спасява първите две дузпи на румънците, но в крайна сметка в следващите години се говори за колегата му, който ... отразява 4 шута.

Но съдбата всъщност не е толкова благосклонна към Хелмут Дукадам. Все още на 27 години и на върха на славата си, той е принуден да прекрати кариерата си, защото му e открито съдово заболяване на дясната ръка, което го възпрепятства да продължи да упражнява професията си. Има аневризма на аскиларната артерия, както и съсиреци. В края на 2024 Дукадам напусна този свят, като до последно всички го наричаха Героя от Севиля заради стореното от него в онази нощ на 1986.

Барселона в крайна сметка стига до първия си трофей от КЕШ в последния сезон преди турнирът да бъде трансфомиран в позната ни днес Шампионска лига. Тогава с Христо Стоичков в състава каталунците надделяват с 1:0 над Сампдория.