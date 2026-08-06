Бетис нанесе първа загуба на Арсенал в контролите

Арсенал допусна поражение от Бетис с 1:3 в Дъблин.

Бетис се възползва от поредица от грешки в отбраната на лондчани, за да отбележи три гола през първото полувреме чрез Родриго Рикелме, Нелсон Деоса и Пабло Форналс, а Арсенал отговори с гол на Пиеро Хинкапие малко след изтичането на половин час игра.

Мениджърът на Арсенал Микел Артета заяви, че играчите му са разгневени след загубата

"Много са разстроени, преживяха трудни моменти. Те са разярени, но това е добре. Точно от това се нуждаем", заяви Артета пред репортерите. "Очевидно има неща, които трябва да подобрим, някои положителни моменти, които да извлечем от мача, а понякога един лош резултат е добър, за да се създаде още по-голям огън в сърцата им", добави той.

Арсенал беше без няколко ключови играчи, сред които Деклан Райс, Букайо Сака, Еберечи Езе и Нони Мадуеке, докато Мартин Йодегор едва наскоро възобнови индивидуалните тренировки. Английският шампион обаче излезе със силен състав, като Виктор Гьокереш, Кай Хаверц и новото попълнение Христос Цолис започнаха мача като титуляри.

Халфът Луи Копли претърпя контузия в коляното малко след като влезе като резерва, а Артета изрази загриженост, че 19-годишният играч може да има сериозна травма.

"Честно казано, доста се тревожа за момчето, защото ситуацията не изглежда много обещаваща, а и предвид симптомите, които вече проявява", каза испанецът. "Така че ще трябва да изчакаме резултатите от утрешното изследване. Дано да не е нещо сериозно", добави Артета.

Лондончани имат още две контроли преди да играят с Манчестър Сити за трофея от Къмюнити Шийлд на 16 август - срещу Борусия Дортмунд и Комо съответно на 9 и 12 август.