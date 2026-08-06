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Евертън привлече датския халф Кристиан Ньоргор

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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Спорт
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Той става четвъртото ново попълнение на Евертън през лятото след окончателните сделки за Мерлин Рьол, Тайрик Джордж и Хейдън Хакни

евертън привлече датския халф кристиан ньоргор
Снимка: БТА
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Евертън обяви трансфера на играча на Арсенал Кристиан Ньоргор. Дефанзивният халф, който стана шампион с "артилеристите" през миналия сезон и има 41 мача за националния тим на Дания, подписа двегодишен договор с "карамелите". Той става четвъртото ново попълнение на Евертън през лятото след окончателните сделки за Мерлин Рьол, Тайрик Джордж и Хейдън Хакни.

"Страхотно е, толкова съм щастлив да се присъединя към Евертън. Имаше много фактори да дойда тук. Когато говорих с Дейвид Мойс, научих за целия проект и останах много заинтригуван. Да дойда тук направи това чувство още по-силно", каза датчанинът.

"Нямам търпение да усетя атмосферата като играч на Евертън. "Гудисън" беше чудесен, помня, че стадионът просто се тресеше. След това се преместихме на новия стадион миналия сезон и се изнанедах, защото често виждаме отбори, които губят от атмосферата на нов стадион. Но бях изненадан от промяната и виждам, че душата на "Гудисън" е пренесена тук", каза още Ньоргор.

Халфът започва кариерата си в Лингби, преминава в германския Хамбургер ШФ, връща се в Брьондби, където става капитан, а след това играе в италианския Фиорентина и в Брентфорд, за който има 122 мача във Висшата лига с 13 гола и 18 асистенции.

#Кристиан Ньоргор  #ФК Евертън

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