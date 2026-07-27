ДАНС: 44-ма души са засечени да предават информация на чужди служби през 2025-та година

44-ма души са засечени да предават информация на чужди специални служби през 2025-а година. Това става ясно от докладът на Държавната агенция "Национална сигурност" (ДАНС), публикуван днес в сайта на Министерския съвет.

Сред разкритите има българин и трима руснаци. Според изнесената информация двама руски граждани са със забрана да пребивават в България и ЕС, трети руски гражданин е бил експулсиран и е със същите мерки за съпричастност към руските специални служби.

Проверяваният български гражданин се е присъединил към руските военни в Украйна.

От доклада става ясно още, че активността на чуждите специални служби у нас остава "устойчиво висока". Причините са войната в Украйна, напрежението в Черноморския регион и ангажиментите на България като член на ЕС и НАТО.