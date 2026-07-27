Румъния може да задейства чл. 4 от договора за НАТО заради инцидентите с дронове в последните дни

Дрон навлезе за кратко тази сутрин във въздушното пространство на Румъния. Инцидентът е четвърти по рода си за четвърти пореден ден.

Свалянето на предишните три апарата със самолети F-16 струва на румънската армия около 1,5 млн. евро. Използваните ракети са с единична цена от 400 хиляди евро. При продължаващи нарушения Румъния не може да си позволи подобни разходи в дългосрочен план и търси по-рентабилни решения.

Пред телевизия Диджи24 външният министър Оана Цою не изключи страната да задейства член 4 от Договора за НАТО. Той предвижда консултации когато някой от съюзниците прецени, че има заплаха за неговата териториална цялост или сигурност.

Заради инцидентите Букурещ експулсира руски дипломат. По случая в румънското външно министерство беше привикан и посланикът на Русия.