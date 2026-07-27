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Румъния може да задейства чл. 4 от договора за НАТО заради инцидентите с дронове в последните дни

Мартин Гицов от Мартин Гицов
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Букурещ съобщи за четвърти дрон, навлязъл във въздушното пространство

Румъния може да задейства чл. 4 от договора за НАТО заради инцидентите с дронове в последните дни
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Дрон навлезе за кратко тази сутрин във въздушното пространство на Румъния. Инцидентът е четвърти по рода си за четвърти пореден ден.

Свалянето на предишните три апарата със самолети F-16 струва на румънската армия около 1,5 млн. евро. Използваните ракети са с единична цена от 400 хиляди евро. При продължаващи нарушения Румъния не може да си позволи подобни разходи в дългосрочен план и търси по-рентабилни решения.

Пред телевизия Диджи24 външният министър Оана Цою не изключи страната да задейства член 4 от Договора за НАТО. Той предвижда консултации когато някой от съюзниците прецени, че има заплаха за неговата териториална цялост или сигурност.

Заради инцидентите Букурещ експулсира руски дипломат. По случая в румънското външно министерство беше привикан и посланикът на Русия.

Оана Цою, министър на външните работи: "Привикването на руския посланик е протестна мярка. Знаете, че направихме същото и след разбиването на дрона в Галац и след други инциденти с дронове от типа "Шахед", с произход Руската федерация, навлизали нелегално и без разрешение във въздушното ни пространство.“

#договор за НАТО #задействане на чл. 4 #румъния #дронове

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