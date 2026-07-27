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БСП застава зад кандидатурата на Илияна Йотова за президент

Милена Кирова от Милена Кирова
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Крум Зарков
Снимка: БТА
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Изпълнителното бюро на БСП застава зад кандидатурата на Илияна Йотова за президентq каза на брифинг председателят на партията Крум Зарков след заседание на Изпълнителното бюро (ИБ).

Крум Зарков, председател на БСП: "Днес на свое редовно заседание ИБ на БСП обсъди заявката на Илияна Йотова да се кандидатира за президент. ИБ еднозначно застава зад нейната кандидатура. Това е едно логично и последователно действие в контраст на българската политика. Това е наш дълг, наша ясна мисия и нормална, имайки предвид успешната история на БСП и Йотова. Илияна Йотова не е предавала БСП и БСП няма да предаде Йотова. Йотова се доказа като един от най-подготвените политици. Нямаме съмнение, че Йотова ще е необходимия коректив. Йотова има и международен опит. Тя има неотменим социален ангажимент и чувствителност по отношение на правата на жените. Ние сме на една линия в тази битка."

Формулата за участие на социалистите на вота за държавен глава ще бъде утвърдена на 29 август от Националния съвет, каза още Зарков.

Крум Зарков, председател на БСП: "Ние се отнасяме с уважение към всички възможни кандидатури за вицепрезидент. Доверяваме се на Йотова в следващите й стъпки. Готови сме да сме от полза. Ние заявяваме нашата готовност да помагаме. Не призоваваме никого и оценяваме и уважаваме независимостта на други. Призоваваме за качествен дебат да се търси консенсус. Колкото по-скоро станат ясни всички кандидати, толкова по-скоро може да започне разговорът по същество."

По повод думите на регионалния министър Иван Шишков, че БСП ще трябва да освободи сградата на "Позитано" 20, председателят на партията каза:

Крум Зарков, председател на БСП: "Добре дошли в нашата централа, дано да можем да се виждаме още тук. Ще отстояваме в рамките на закона това, от което имаме нужда, за да функционираме като партия. Изпаднахме от НС, но имаме представителство в Европарламента и в местната власт. Адресът на БСП е "Позитано" 20."

#кандидатура на Илияна Йотова за президент #Позитано 20 #Изпълнително бюро на БСП #сграда #подкрепа

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