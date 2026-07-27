БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Изтеглиха катастрофиралия автобус на „Цариградско...
Чете се за: 01:12 мин.
Автобус скъса мантинела на булевард „Цариградско...
Чете се за: 02:05 мин.
МВнР на Иран отново с предупреждение към България
Чете се за: 02:20 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Проверяват тръба, излязла над морето край Созопол

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Елеана Цанова
A+ A-
Чете се за: 02:37 мин.
У нас
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Тръба, която се издига над морската повърхност край Созопол, стана повод за спешна проверка на РИОСВ - Бургас и Басейнова дирекция „Черноморски район". По първоначални данни съоръжението е част от дълбоководния заустващ колектор на пречиствателната станция за отпадъчни води в Созопол.

Първоначално сигналът е подаден от „Гранична полиция“, а институциите започват спешни проверки.

Тръбата, която се подава от морето се намира на около 500 метра от брега и се вижда с просто око. Тя е най-близо до къмпинг „Златна рибка“ между Созопол и Черноморец, където в разгара на сезона е пълно с летовници. Около тръбат минават и сърфисти.

Тя е част от дълбоководния заустващ колектор на пречиствателната станция в Созопол, който отвежда пречистените отпадъчни води навътре в морето.

Колекторът е с площ около 1800 метра и е изграден от отделни сегменти. От Община Созопол са извършили незабавен оглед на съоръжението.

Експерти на екоинспекцията са проверили и работата на пречиствателната станция, а от водата са взети проби.

Инж. Зинка Стойкова, дир. на РИОСВ-Бургас: “Всички пречиствателни съоръжения по пътя на водата работят ефективно и се осигурява пречистване. Взехме проби за анализ на изход от ПСОВ “Созопол”. Част от резултатите са готови, други са в процес на оценка и анализи от акредитираната лаборатория. До момента резултатите показват спазване на нормите за заустване в Черно море.”

Андрей Николов, зам.-кмет на Община Созопол: “През годините сме ги констатирали тези нарушения на целостта на тръбопровода и като не е изпълнен гаранционно ангажимент от страна на изпълнителя сме сезирали съответно съда. Имаме искова молба и в момента делото е на първа инстанция. В момента нямаме право да извършваме, каквито и да било ремонти по съответния участък."

Към момента станцията работи и осигурява необходимото пречистване, a качеството на водата е в норма.
Проектът е изпълнен през 2015г по ОП “околна среда”, а съоръжението е предадено за експлоатация на ВиК-Бургас.

Вижте повече в прякото включване на Елеана Цанова.

#тръба #Созопол #пречиствателна станция

Последвайте ни

ТОП 24

Ликвидираха нападателя, който уби един човек и рани още 29 на ежегодния прайд в Берлин
1
Ликвидираха нападателя, който уби един човек и рани още 29 на...
Трима души, сред които и дете, загинаха при тежка катастрофа на магистрала "Марица"
2
Трима души, сред които и дете, загинаха при тежка катастрофа на...
По-малко валежи и температури между 36 и 41 градуса през новата седмица
3
По-малко валежи и температури между 36 и 41 градуса през новата...
След Мондиал 2026: БНТ ще излъчи още пет големи събития пряко
4
След Мондиал 2026: БНТ ще излъчи още пет големи събития пряко
Автобус скъса мантинела на булевард „Цариградско шосе“ в София, четирима са откарани в болници
5
Автобус скъса мантинела на булевард „Цариградско шосе“...
Голям брой от най-големите медузи в света се появиха край бреговете на Масачузетс
6
Голям брой от най-големите медузи в света се появиха край бреговете...

Най-четени

В Луковит разкриха незаконен цех за производство на гъби
1
В Луковит разкриха незаконен цех за производство на гъби
Предупрежават за измамни съобщения, изпращани от името на "Пътна полиция"
2
Предупрежават за измамни съобщения, изпращани от името на...
Ликвидираха нападателя, който уби един човек и рани още 29 на ежегодния прайд в Берлин
3
Ликвидираха нападателя, който уби един човек и рани още 29 на...
Кофеинът от кафе и чай носи ползи за здравето, показва ново проучване
4
Кофеинът от кафе и чай носи ползи за здравето, показва ново проучване
Трима души, сред които и дете, загинаха при тежка катастрофа на магистрала "Марица"
5
Трима души, сред които и дете, загинаха при тежка катастрофа на...
По-малко валежи и температури между 36 и 41 градуса през новата седмица
6
По-малко валежи и температури между 36 и 41 градуса през новата...

Още от: Регионални

Изтеглиха катастрофиралия автобус на „Цариградско шосе“, възстановено е движението в района
Изтеглиха катастрофиралия автобус на „Цариградско шосе“, възстановено е движението в района
Шофьорът на автобуса, който катастрофира на „Цариградско шосе“, има 4 фиша за превишена скорост Шофьорът на автобуса, който катастрофира на „Цариградско шосе“, има 4 фиша за превишена скорост
Чете се за: 02:22 мин.
В Ямбол задържаха жена, опитала да обере аптека с газ-сигнален пистолет В Ямбол задържаха жена, опитала да обере аптека с газ-сигнален пистолет
Чете се за: 00:57 мин.
Столичната община ще изиска пълна проверка на инцидента с автобус по линия 204 Столичната община ще изиска пълна проверка на инцидента с автобус по линия 204
Чете се за: 01:40 мин.
Тестват безплатно за хепатит В и С по повод Световния ден за борба с хепатита Тестват безплатно за хепатит В и С по повод Световния ден за борба с хепатита
Чете се за: 02:45 мин.
Депозитите на домакинствата у нас за първите шест месеца вече са близо 57 млрд. евро Депозитите на домакинствата у нас за първите шест месеца вече са близо 57 млрд. евро
Чете се за: 01:30 мин.

Водещи новини

Изтеглиха катастрофиралия автобус на „Цариградско шосе“, възстановено е движението в района
Изтеглиха катастрофиралия автобус на „Цариградско...
Чете се за: 01:12 мин.
У нас
МВнР на Иран отново с предупреждение към България МВнР на Иран отново с предупреждение към България
Чете се за: 02:20 мин.
По света
Цените на горивата: Ново поскъпване по бензиностанциите Цените на горивата: Ново поскъпване по бензиностанциите
Чете се за: 02:55 мин.
У нас
Надпревара с времето: Пожарите във Франция и Испания не стихват Надпревара с времето: Пожарите във Франция и Испания не стихват
Чете се за: 03:50 мин.
По света
След среща на службите при Радев: Няма пряка заплаха за сигурността...
Чете се за: 01:35 мин.
У нас
Румъния може да задейства чл. 4 от договора за НАТО заради...
Чете се за: 01:30 мин.
По света
Държавна агенция "Разузнаване": Русия остава най-значима...
Чете се за: 02:02 мин.
У нас
Проверяват тръба, излязла над морето край Созопол
Чете се за: 02:37 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ