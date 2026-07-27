Проверяват тръба, излязла над морето край Созопол

Тръба, която се издига над морската повърхност край Созопол, стана повод за спешна проверка на РИОСВ - Бургас и Басейнова дирекция „Черноморски район". По първоначални данни съоръжението е част от дълбоководния заустващ колектор на пречиствателната станция за отпадъчни води в Созопол.

Първоначално сигналът е подаден от „Гранична полиция“, а институциите започват спешни проверки.

Тръбата, която се подава от морето се намира на около 500 метра от брега и се вижда с просто око. Тя е най-близо до къмпинг „Златна рибка“ между Созопол и Черноморец, където в разгара на сезона е пълно с летовници. Около тръбат минават и сърфисти.

Тя е част от дълбоководния заустващ колектор на пречиствателната станция в Созопол, който отвежда пречистените отпадъчни води навътре в морето.

Колекторът е с площ около 1800 метра и е изграден от отделни сегменти. От Община Созопол са извършили незабавен оглед на съоръжението.

Експерти на екоинспекцията са проверили и работата на пречиствателната станция, а от водата са взети проби.

Инж. Зинка Стойкова, дир. на РИОСВ-Бургас: “Всички пречиствателни съоръжения по пътя на водата работят ефективно и се осигурява пречистване. Взехме проби за анализ на изход от ПСОВ “Созопол”. Част от резултатите са готови, други са в процес на оценка и анализи от акредитираната лаборатория. До момента резултатите показват спазване на нормите за заустване в Черно море.”

Андрей Николов, зам.-кмет на Община Созопол: “През годините сме ги констатирали тези нарушения на целостта на тръбопровода и като не е изпълнен гаранционно ангажимент от страна на изпълнителя сме сезирали съответно съда. Имаме искова молба и в момента делото е на първа инстанция. В момента нямаме право да извършваме, каквито и да било ремонти по съответния участък."

Към момента станцията работи и осигурява необходимото пречистване, a качеството на водата е в норма.

Проектът е изпълнен през 2015г по ОП “околна среда”, а съоръжението е предадено за експлоатация на ВиК-Бургас.

Вижте повече в прякото включване на Елеана Цанова.