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Цените на горивата: Ново поскъпване по бензиностанциите

bnt avatar logo от Екип на "По света и у нас"
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Снимка: БГНЕС
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Цената на барел петрол на световните пазари падна до 90 долара. Тенденцията е за намаляване, тъй като през последните два дни няма удари между САЩ и Иран. Въпреки това цените на горивата по бензиностанциите у нас растат. С колко са поскъпнали бензинът и дизелът и защо?

За последната седмица бензинът е скочил с 3 цента като средната му цена е 1,54 за литър. По-сериозно е поскъпването при дизела с 8 цента. Неговата средната цена днес е 1,73 за литър. Новината не се понрави на шофьорите. А експерти обясниха - до края на седмицата се очаква цените на горивата да се повишат още. Основната причина - войната в Близкия изток.

Шофьорите вече усещат поскъпването на горивата.

"Като ми се налага зареждам, по принцип гледам по-бюджетно, цените вървят всеки ден нагоре."

"Беше 1,39. Сега е 1,47. Доста се е увеличило."

"Цените на горивата се отразяват на всички по един или друг начин, най-много на бизнеса."

За други разходите за гориво не са сред основните.

"Не зареждаме толкова често и за толкова големи суми, за да го усещаме."

"Реално са скъпи, но пак сме сме с едни от най-евтините в Европа."

Основната причина е продължаващият конфликт в Близкия изток, обясниха експерти.

Димитър Хаджидимитров, Асоциация на българските търговци, производители, вносители и превозвачи на горива: "За последните 20 дни виждаме увеличение от около 23 цента при дизеловото гориво и около 6–7 цента при бензина. Вече имаме ново увеличение. Наблюдаваме и при пропан-бутана поскъпване с 4 цента. Цените на едро, които се вдигнаха през последните 20 дни, все още не са се отразили напълно на колонките, очаквам да се повишат с още 5-6 цента нагоре тази седмица."

Поредното покачване на цените се отразява и на Венцислав, който има бензиностанция в Русе.

Венцислав Пенгезов, собственик на бензиностанция: "Определено зареждат по-малко, защото освен горивата поскъпна и всичко друго, заплатите не могат да догонят темпа на инфлацията, отразява ни се, спрямо миналата година сме много надолу."

Промените на цените на горивата зависят от ситуацията в Близкия изток.

По темата работиха Алекс Христов, Даниела Димитрова, Петко Петков.

#цените по бензиностанциите #цени #горива #новини в Метрото

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