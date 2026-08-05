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Казахстан ще стане 24-тата страна, която се присъединява към Академията на ПСЖ

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Спорт
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От септември академията ще посрещне до 300 млади футболисти.

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Снимка: БТА
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Победителят в Шампионска лига от последните два сезона Пари Сен Жермен обяви откриването на академия в Казахстан на официалния си уебсайт. Футболното училище на парижкия клуб ще се намира в Астана, столицата на страната.

„Откриването на академията на ПСЖ в Казахстан отразява ангажимента на клуба за по-нататъшно разширяване на влиянието на своя опит и ценности далеч отвъд Париж. С откриването на новата академия в Астана ние правим още една важна стъпка в развитието на глобална мрежа, която позволява на хиляди млади футболисти по целия свят да учат футбол според стандартите за качество на Пари Сен Жермен и да продължат своето развитие, превръщайки се в част от едно голямо семейство“, отбеляза Надя Бенмохтар, директор „Диверсификация на бизнеса, мърчандайзинг и маркетинг“ на ПСЖ.

От септември академията ще посрещне до 300 млади футболисти. Казахстан ще стане 24-тата страна, която се присъединява към глобалната мрежа на Академията на ПСЖ.

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