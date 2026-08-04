Мойсес Кайседо: Искам Енцо Фернандес да остане в Челси

Полузащитникът на Челси Мойсес Кайседо заяви, че се надява Енцо Фернандес да остане на „Стамфорд Бридж“ въпреки спекулациите около бъдещето му.

"Обичам Енцо. Изключително много го уважавам, защото освен страхотен футболист, той е и прекрасен човек. Искам да остане при нас. Ако това се случи, ще бъде огромен плюс за отбора“, заяви еквадорският национал пред медиите.

Кайседо отказа да коментира трансферните слухове в детайли, но подчерта, че най-важното е Фернандес да вземе най-доброто решение за собственото си бъдеще.

Халфът бе попитан и дали световният шампион с Аржентина ще успее да се справи с евентуалния натиск от английските фенове след представянето си на Мондиал 2026.