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Мойсес Кайседо: Искам Енцо Фернандес да остане в Челси

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Спорт
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Еквадорският халф изрази пълната си подкрепа към съотборника си и подчерта, че аржентинецът има психиката да се справи с всяко напрежение

Мойсес Кайседо: Искам Енцо Фернандес да остане в Челси
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Полузащитникът на Челси Мойсес Кайседо заяви, че се надява Енцо Фернандес да остане на „Стамфорд Бридж“ въпреки спекулациите около бъдещето му.

"Обичам Енцо. Изключително много го уважавам, защото освен страхотен футболист, той е и прекрасен човек. Искам да остане при нас. Ако това се случи, ще бъде огромен плюс за отбора“, заяви еквадорският национал пред медиите.

Кайседо отказа да коментира трансферните слухове в детайли, но подчерта, че най-важното е Фернандес да вземе най-доброто решение за собственото си бъдеще.

Халфът бе попитан и дали световният шампион с Аржентина ще успее да се справи с евентуалния натиск от английските фенове след представянето си на Мондиал 2026.

"Сто процента. Енцо е силен характер и има изключителна психика. Именно затова е световен шампион. Убеден съм, че ще се справи с напрежението и ще продължи да играе така, както завърши последния сезон“, добави Кайседо.

#ФК Челси #Мойсес Кайседо #Енцо Фернандес

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